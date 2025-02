Robert Makłowicz prosi fanów o pomoc. „To przestępstwo”

Robert Makłowicz bez wątpienia należy do grona najpopularniejszych Polaków. Krytyk kulinarny, kucharz, podróżnik i dziennikarz przez lata bawił widzów TVP, natomiast od niedawna stał się także youtuberem kontemplującym piękno otaczającego świata i wzbudzającym sympatię również wśród zdecydowanie młodszych odbiorców. Z biegiem czasu stał się ważną osobistością świata szeroko rozumianej popkultury i mocno zapisał się na kartach jej historii. Teraz ma jednak poważny problem, gdyż padł ofiarą kradzieży wizerunku.

Robert Makłowicz apeluje do fanów

Odkąd Robert Makłowicz postanowił założyć kanał na YouTube, zaczął publikować także posty na Instagramie, gdzie zgromadził już ponad 785 tys. obserwujących. Kucharz pozostaje aktywny jednak wyłącznie na tym portalu społecznościowym i nie jest obecny na platformie X (dawnym Twitterze) oraz TikToku. Mimo tego, na tych stronach mnożą się profile opatrzone jego nazwiskiem. Ze względu na to, w środę 5 lutego kucharz opublikował wideo, w którym zwrócił się do internautów.

– Oświadczam uroczyście, że nigdy nie miałem i nie mam swoich kont w serwisach „X” ani też „TikTok”. Tymczasem pojawiają się tam konta, które są sygnowane moim imieniem i nazwiskiem, które kradną mój dorobek, powołują się na mnie, używają moich zdjęć i piszą niejako w moim imieniu. To jest działalność przestępcza. W dodatku ostatnimi czasy owe konta generują różnego rodzaju polityczne treści, bo jak wiecie zbliżają się wybory prezydenckie. Nie mam z tym nic wspólnego! – zapewnił swoich fanów.

Co więcej, Robert Makłowicz poinformował, że zgłasza administratorom platform fałszywe konta, jednak zdaje sobie sprawę, że jedna osoba niewiele jest w stanie zdziałać. Dlatego zaapelował do swoich fanów, by mu w tym pomogli. – W tej chwili jestem poza Polską. Jak tylko wrócę do kraju, podejmę stosowne kroki prawne – bo to jest przestępstwo. Oczywiście mogę zgłaszać i zgłaszam administratorom owych serwisów te nadużycia, ale jak robi to jedna osoba – z reguły nie przynosi to skutku. Teraz właśnie prośba: jeśli Wy będziecie w wielkiej liczbie zgłaszać te konta serwisom „TikTok” i „X” jako fałszywe, być może przyniesie to rezultat i nie będziecie narażani na korzystanie z fałszywych treści. Dziękuję, polecam się na przyszłość, bądźcie zdrowi! – dodał.

Czytaj też:

Robert Makłowicz był na rozmowach w TVP. Ujawnił szczegółyCzytaj też:

Stare nagranie z Robertem Makłowiczem rozbroiło internautów. „Bo żyć trzeba umić”Czytaj też:

Robert Makłowicz jednoznacznie o cenach w lokalu Magdy Gessler. Zdobył się na szczerość