Gwiazdy uderzyły w Donalda Trumpa na gali Grammy. „Będziemy walczyć”

Choć rozdanie nagród Grammy to święto muzyki, na tegorocznym wydarzeniu nie zabrakło politycznych uszczypliwości. Ostatnie decyzje Donalda Trumpa poruszyły znane gwiazdy, które podczas gali nie ukrywały swojego rozdrażnienia. Kilka z nich otwarcie skrytykowało politykę obecnego prezydenta USA.

Shakira i Lady Gaga uderzają w Donalda Trumpa

Podczas 67. ceremonii rozdania nagród Grammy rozdano aż 90 statuetek. Jedna z nich trafiła w ręce Lady Gagi i Bruna Marsa, którzy zostali docenieni za utwór „Die With A Smile”. Kiedy wyszli na scenę odebrać statuetkę, piosenkarka (która od początku kariery jest wielką sojuszniczką mniejszości seksualnych) podczas swojego przemówienia wyraziła wsparcie społeczności LGBTQ+, która jest w ostatnim czasie atakowana przez Donalda Trumpa.

Republikanin jeszcze przed oficjalnym powrotem do Białego Domu zapowiedział bowiem, że będzie chciał położyć kres „transpłciowemu szaleństwu”, a po objęciu rządów podpisał już rozporządzenia mające na celu m.in. ograniczenie opieki zdrowotnej dostosowanej do młodzieży transseksualnej. Uznał także transseksualnych członków armii USA za „niezdolnych” do służby oraz podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym istnieją „tylko dwie płcie”.

– Chcę dziś po prostu powiedzieć, że osoby transpłciowe nie są niewidzialne. Osoby trans zasługują na miłość. Społeczność queer zasługuje na podniesienie na duchu. Muzyka to miłość. Dziękuję – powiedziała rozemocjonowana Gaga ze łzami w oczach.

Jej przemówienie gwiazdy wywołało gromkie brawa i wiwaty wśród publiczności, która zerwała się z krzeseł. Żywiołowo zareagowały m.in. Beyoncé, Charlie XCX czy też Billie Eilish.

Co więcej, podczas ceremonii wyróżniona została także Shakira, która otrzymała swoją czwartą nagrodę za najlepszy album popowy w Ameryce Łacińskiej („Las Mujeres Ya No Lloran”). Wokalistka zadedykowała statuetkę „wszystkim moim braciom i siostrom imigrantom w tym kraju”, a następnie podkreśliła swoje zaangażowanie na rzecz społeczności imigrantów w USA, nawiązując do zachowania Donalda Trumpa. Prezydent bowiem planuje masowe deportacje imigrantów w całym kraju. – Jesteście kochani. Jesteście tego warci i zawsze będę z wami walczyć — dodała.

