Zwycięzcy Grammy 2025. Beyonce kolejny raz pisze historię

Za nami 67. ceremonia rozdania nagród Grammy. Tegoroczne wydarzenie odbyło się w Crypto.com Arena w Los Angeles w niedzielny wieczór 2 lutego. To pierwsza tego typu impreza branży rozrywkowej od czasu tragicznych pożarów, jakie dotknęły południową Kalifornię. W trakcie gali telewizyjnej udało się zebrać co najmniej 7 milionów dolarów, które zostaną przekazane organizacjom prowadzącym pomoc dla ofiar pożarów w tej części Kalifornii. Poza tym gala obfitowała w wiele występów muzycznych, a także skandali. Najwięcej mówi się jednak o zdobywcach licznych statuetek.

Beyonce pobiła rekord

Podczas 67. rozdania Grammy najlepszą Nową Artystką została Chapell Roan, a zmarły w grudniu były prezydent USA Jimmy Carter został nagrodzony po raz czwarty. Z kolei w najważniejszych kategoriach słynne „złote gramofony” otrzymali Kendrick Lamar i Beyoncé, która po raz kolejny wpisała się na karty nagród.

Podczas tegorocznej ceremonii w ręce żony Jaya-Z trafiły aż trzy statuetki za: Album Roku („Cowboy Carter”), Najlepszy Album – Muzyka Country oraz Najlepszy Występ Duetu/Grupy – Muzyka Country. Tym samym Beyoncé stała się najczęściej nagradzaną osobą w historii nagród Grammy (35 statuetek) i najczęściej nominowaną osobą do tych nagród (99 nominacji). W tym roku stała się również pierwszą kobietą niebiałą, której album zwyciężył w kategorii Najlepszy Album – Muzyka Country. Warto także podkreślić, że 43-letnia artystka na statuetkę w kategorii Album Roku czekała od 15 lat – w tej kategorii nominowana była wcześniej pięciokrotnie i udało się to dopiero za szóstym razem.

W kategoriach Piosenka Roku oraz Nagranie Roku, Grammy otrzymał Kendrick Lamar za „Not Like Us”. Amerykański raper doceniony został także w kategoriach: Najlepszy Występ – Rap („Not Like Us”) i Najlepsza Piosenka – Rap („Not Like Us”). Twórcy teledysku do nagrodzonej piosenki Lamara odebrali z kolei statuetkę w kategorii Najlepszy Teledysk.

Łącznie Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji przyznała nagrody w ponad 90 kategoriach. Za najlepszy popowy album wokalny „Short N’Sweet” uhonorowano Sabrinę Carpenter, Shakira zdobyła statuetkę za najlepszy latynoski album popowy „Las Mujeres Ya No Lloran”, natomiast Dan Nigro został nagrodzony tytułem Producenta Roku za pracę nad albumami Olivii Rodrigo oraz Roan.

