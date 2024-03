Była „Słowianka Donatana” zamieszkała w Rosji. Mierzy się z hejtem w sieci

Kamila Smogulecka, czyli Zuzje, znana wcześniej jako Luxuria Astaroth, zyskała popularność w 2014 roku, kiedy to pojawiła się w głośnym teledysku Cleo i Donatana pt. „My Słowianie”. Scena, w której razem z Olą Ciupą zmysłowo ubijała masło, zapewniła jej rozpoznawalność, co wykorzystała w mediach społecznościowych. Teraz okazuje się, że celebrytka wyprowadziła się z Polski i zamieszkała w Rosji. Z jakiego powodu?

Zuzje zamieszkała w Rosji

Kamilę Smoguleckę obserwuje w mediach społecznościowych ponad 3 miliony osób, co zapewniły jej m.in. liczne występy w teledyskach Donatana. Celebrytka jest modelką i influencerką, a w ostatnim czasie zajmuje się także muzyką oraz śpiewaniem. Wiadomo, że zmagała się z problemem z używkami, a po powrocie z terapii zaczęła również brać udział w galach Fame MMA.

– Zwykli ludzie, którzy mieszkają w Rosji, nie mają nic do tego. Oni sami nie chcą iść na front, nie chcą walczyć za tę ideę. To nie jest ich idea, ich wybór. Ludzie nie chcą ginąć za cudze wojny – utrzymywała podczas jednej z konferencji.

Niedawno okazało się, że Zuzje zamieszkała właśnie w Rosji. Podczas jednej z sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie celebrytka ujawniła, że przeprowadziła się na stałe do Moskwy i jest tam bardzo szczęśliwa. „Piękne i bardzo podobne miasto do Warszawy, tylko 100 razy większe” – pisała w sieci o rosyjskiej stolicy.

Jej decyzja wywołała wielkie kontrowersje, m.in. przez toczoną przez Rosję wojnę z Ukrainą. Celebrytka jest jednak tym faktem bardzo podekscytowana i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami w sieci. Zapowiedziała już, że w mediach społecznościowych będzie pokazywała, jak żyje jej się w Moskwie. Równocześnie podkreśliła: „Trochę za mało czasu minęło, żebym uważała się za Rosjankę. Polką byłam, Polką jestem, Polką będę”. Zdradziła też, co skłoniło ją do przeprowadzki. W odpowiedzi na jedno z instagramowych pytań fanów, napisała: „Miłość mnie skłoniła do wyjazdu... Miłość, miłość, miłość”.

