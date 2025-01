Mel Gibson zszokował słowami o Donaldzie Trumpie. Wywołał burzę w sieci

Mel Gibson bez wątpienia należy do grona najpopularniejszych i najbardziej cenionych w Hollywood twórców filmowych. Choć cieszy się powszechnym uznaniem przez swoje produkcje, to wzbudza także kontrowersje wypowiedziami. Właśnie udzielił wywiadu w telewizji Fox News i zaskoczył opinię publiczną.

Mel Gibson o Donaldzie Trumpie

Mel Gibson niedawno pojawił się w telewizji Fox News i ujawnił, co myśli o ponownym wyborze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Aktor, który już kilka miesięcy temu oficjalnie poparł biznesmena, stwierdził, że przypomina to sytuację, w której „ojciec wraca do domu i zdejmuje pas, by zaprowadzić dyscyplinę”.

To jednak nie wszystko, bowiem w tym samym wywiadzie odniósł się do niedawnych pożarów w Los Angeles, przy okazji uderzając w demokratów. Wspomniał m.in. o cięciach budżetu dla strażaków i pustych zbiornikach wodnych. – Są tacy, którzy mówią: „Musieli to zrobić celowo”. Nie będę się aż tak daleko rozwodził, ale jeśli nie zrobili tego celowo, to myślę, że z pewnością to ułatwili. (...) Całym sercem jestem ze wszystkimi innymi mieszkańcami – dodał.

Jego wynurzenia wywołały burzę w sieci. Wśród komentarzy widzów czytamy: „Mel Gibson jest dziwnym człowiekiem”, „Myślałem, że zrezygnowaliśmy z występów Mela Gibsona już dawno temu”, „Ci, co mają władzę, zawsze chcą ukarać ludzi, których uważają za zagrożenie”, „Bardzo dziwne, po prostu trudne do zrozumienia” czy „Był kiedyś tak dobrym facetem. To smutne”.

twitter

Warto wspomnieć, że już w czwartek 16 stycznia w aplikacji Truth Social Donald Trump poinformował o mianowaniu trzech gwiazd kina na jego „specjalnych ambasadorów” w Hollywood – chodzi o Jona Voighta, Mela Gibsona i Sylvestra Stallone'a. „Będą pełnić funkcję Specjalnych Wysłanników w celu przywrócenia Hollywood, które w ciągu ostatnich 4 lat straciło wiele interesów na rzecz krajów zagranicznych. Przywrócenia – większego, lepszego i silniejszego niż kiedykolwiek wcześniej! Te trzy bardzo utalentowane osoby będą moimi oczami i uszami, a ja zrobię to, co zasugerują. (...) Nadchodzi Złoty Wiek Hollywood!” – pisał w mediach społecznościowych polityk.

Czytaj też:

Polska scenarzystka straciła dorobek życia. „Nie mam do czego wracać”Czytaj też:

Mel Gibson kręci film o zmartwychwstaniu Jezusa. „Będą anioły i piekło. To jak trip po kwasie”