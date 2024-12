Korwin-Piotrowska oburzona skandalicznym wyzwaniem youtuberów. „Patologia”

Nie ma wątpliwości co do tego, że z roku na rok influencerzy stanowią coraz liczniejszą grupę z coraz większym wpływem. Ich działalnością interesują się jednak nie tylko dorośli, ale także nastolatki i dzieci, które wiele godzin dziennie spędzają w sieci. Niestety, treści przekazywane na różnych platformach przez influencerów często są niedostosowane do wiedzy, rozwoju emocjonalnego młodych ludzi, nakłaniając ich do niebezpiecznych zachowań lub normalizując je. Przykładem na to jest chociażby jeden z najnowszych filmów Friza, który oburzył Karolinę Korwin-Piotrowską.

Karolina Korwin-Piotrowska uderza w Friza

Friz, czyli Karol Wiśniewski, jest jednym z najbardziej popularnych influencerów w Polsce, a także najbogatszych, bo jego majątek w 2023 roku oszacowano na 151 milionów złotych. 28-latek nie ustaje w zamieszczaniu różnorakich filmów w sieci, które przykułyby uwagę internautów. Niedawno rozpoczął nowy cykl „Challenger”, w którym występujący goście mają za zadanie wykonywanie różnego rodzaju wyzwań. Ostatnie z nich poruszyło oglądających.

Otóż uczestnicy owego zadania musieli zanurzyć się w basenie wypełnionym lodem i zimną wodą. Wygrywał je oczywiście ten, który wytrzymał w tej temperaturze najdłużej. Większość śmiałków szybko rezygnowała z wyzwania, jednak niektórzy walczyli, mimo odczuwanych dolegliwości. Po godzinie Wiśniewski nie czuł nóg, lecz w najgorszym stanie był Jay Dąbrowski, który cały czas się trząsł i nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. Niezbędna była interwencja ratowników.

Ta publikacja oburzyła internautów, którzy w sieci podkreślili zdumiewający obrót twórczości Friza, zmierzającej w niebezpiecznym kierunku. Ostry komentarz na Instagramie opublikowała również Karolina Korwin-Piotrowska. „To są podobno idole. Ja rozumiem, że ktoś jest niepełnosprawny intelektualnie, że ma chorobliwe parcie na lajki, zdarza się, medycyna zna takie przypadki, kiedyś ekshibicjonistów leczono, dzisiaj są milionerami z YT, ale wciągać w to innych?” – zaczęła.

„Czy ktoś kontroluje tego typu challenge? Czy byle patologia może sobie to robić i filmować, zarabiać na tym? I czy ktoś mi wytłumaczy, czym to się różni od patologii we freak fightach? Coś mnie ominęło? (...) Poświęciłam kawałek życia, żeby to zobaczyć. I naprawdę pytam, kto na to pozwala i to kontroluje? Bo może zamiast kolejnego dnia pierd**enia głupot o tym, kto ma dyplom jakiej uczelni, polscy politycy powinni zastanowić się nad tym, co ludzie robią dla pieniędzy i zasięgów w internecie” – grzmiała Karolina Korwin-Piotrowska.

Internauci tłumnie przyznali jej rację. W komentarzach pod postem dziennikarki można przeczytać: „Nie widziałam nigdy żadnego filmiku tego typu. Nie oglądam, nie klikam, na mnie nie zarobią. A jeżeli ktoś naraża cudze życie, powinien dostać zarzuty. Może to by zatrzymało owe szaleństwo”, „Obserwują go miliony, koleś ma partnerkę i dziecko i robi coś takiego. Ci ludzie wszystko zrobią dla zasięgów i kasy. Widziałam ten filmik, przerażający”, „Trzeba zarabiać na latanie helikopterem, na shopping. Szkoda, że narażając przy tym życie i zdrowie ludzi”, „Współczuję ratownikom, że do takich rzeczy muszą jeździć”, „Im większego robi się z siebie idiotę, tym więcej lajków... Chore czasy” czy „Jak to są dzisiejsze autorytety dzieci i młodzieży, to już koniec”.

instagramCzytaj też:

Karolina Korwin-Piotrowska skrytykowała Mariannę Schreiber. „Lepiej zrobić to u specjalisty”Czytaj też:

Karolina Korwin-Piotrowska ostro o Tomaszu Kammelu. „Jest człowiekiem bez właściwości”Czytaj też:

Karolina Korwin-Piotrowska ostro o TVP w stanie likwidacji. „To chora instytucja”