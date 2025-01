Celebrytka ujawniła kulisy życia milionerów. „Ćpanie i chlanie”

Julia von Stein znana jest dzięki udziałowi w takich programach, jak „Damy i wieśniaczki”, „Królowe życia” i „Diabelnie Boskie”. 27-latka obecnie kontynuuje karierę na YouTube, niejednokrotnie szokując bezkompromisowymi wypowiedziami. Tym razem udzieliła wywiadu i zaskoczyła opowieściami o kulisach życia w bogatej rodzinie oraz o środowisku, z jakiego się wywodzi.

Julia von Stein o życiu w dostatku

Niedawno ojciec Julii von Stein skrytykował jej nowego partnera, stwierdzając, że wybrała „kolejnego niemajętnego człowieka”. Podkreślił, że nie chce, żeby „utrzymywała gołodupca” i dodał: „Zawsze się z patałachami zadawałaś”. Okazuje się jednak, że według 27-letniej celebrytki środowisko bogaczy wcale nie jest dobre.

– Rodzinna fortuna daje ci to, że jesteś dużo bardziej zepsuta, że tak naprawdę psychiatra się należy obowiązkowo, że to jest towarzystwo, które ćpa, chleje i się dup**ą na prawo i lewo. To jest złe towarzystwo, z którego ja pochodzę, jeśli chodzi o rodzinę. Tak wyglądają dzieci z zamożnych rodzin – ujawniła córka pogrzebowego magnata w rozmowie z „ShowNews”.

Następnie Julia von Stein stwierdziła, że życie w luksusie wymaga olbrzymiej determinacji, by nie popaść w pokusy czy destrukcyjne nawyki. – Bardzo mało ludzi z takich rodzin osiąga jakiś sukces, bo zwykle spoczywa na laurach albo, niestety, przedup** majątek pokoleń – przyznała.

W kontynuacji wywiadu gwiazda „Królowych życia” dodała, że unika świata celebrytów, nie chcąc wchodzić w bliższe relacje z osobami związanymi z show biznesem. – Ja się akurat nie asymiluję z osobami, które są znane, które są celebrytami. To nie jest moje towarzystwo, mam innych znajomych. Moim celem nie jest to, żeby po różnych eventach usiąść i razem ćpać, a niestety do takich sytuacji dochodzi – podsumowała.

