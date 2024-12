Patrycja Markowska pokazała nagranie z tatą. Wywołała falę komentarzy

Bez wątpienia Grzegorz Markowski przetarł swojej córce szlaki w show-biznesie. Wokalista zespołu Perfect w ciągu kilkudziesięciu lat stał się prawdziwą legendą polskiej sceny muzycznej i choć już nie koncertuje, to nadal wzbudza wielkie zainteresowanie, a ludzi niezwykle interesuje stan jego zdrowia. To w jakiej aktualnie jest formie ujawniła Patrycja Markowska. Piosenkarka opublikowała w sieci rodzinne wideo.

Patrycja Markowska na nagraniu z tatą

Od pewnego czasu Grzegorz Markowski rzadko pokazuje się publicznie, znacznie ograniczając wyjścia zawodowe. Ku rozczarowaniu tysięcy osób, artysta nie zamierza już koncertować z zespołem Perfect, chcąc skupić się na odpoczynku, zasłużonej emeryturze i swoim zdrowiu. Od czasu do czasu informacji na temat formy rockmana udziela w mediach jego córka.

– Zrobiła się taka kula śniegowa. Mój tata, odkąd nie pracuje, świetnie się czuje. Stan zdrowia gwałtownie się poprawił – wyznała niedawno w rozmowie z „Onetem”.

Teraz z kolei Patrycja Markowska opublikowała nagranie ze wspólnego kolędowania z tatą. Na wideo można zobaczyć, jak gra razem z legendarnym wokalistą na gitarze i śpiewa z nim „Jest taki dzień” Czerwonych Gitar. Publikację podpisali: „Wesołych Świąt kochani! Pozdrawiamy rodzinnie”.

Pod postem momentalnie pojawiła się fala komentarzy. Wśród nich czytamy: „Ale cudownie usłyszeć Pana Grzegorza. Spokojnych i rodzinnych Świąt dla Was”, „Ukochani piękni duchem i życiem artyści”, „Jak dobrze Was razem zobaczyć i usłyszeć”, „Najlepszy duet”, „Piękne”, „Usłyszeć i zobaczyć Pana Grzegorza to wielka rzecz”, „Na to czekałem”, „Uwielbiam Was”, „Aż cieplej robi się w serduchu”, „Pięknie się Was słucha” czy „Jaka miła niespodzianka, Patrycjo. Dziękujemy”.

Czytaj też:

Grzegorz Markowski w żałobie. Nie żyje legenda zespołu PerfectCzytaj też:

Patrycja Markowska ujawniła, jak czuje się jej ojciec. „Miał spadek sił witalnych”