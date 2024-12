Sąd zdecydował w sprawie Romana Polańskiego

Wyrok w tej sprawie zapadł w maju 2024 roku, a teraz się uprawomocnił. Sąd apelacyjny w Paryżu utrzymał w mocy orzeczenie sądu niższej instancji. 7 miesięcy temu sąd karny uznał 91-letniego Romana Polańskiego za niewinnego zniesławienia 57-letniej Charlotte Lewis, po tym, jak reżyser powiedział, że jej oskarżenie o gwałt było „ohydnym kłamstwem”. Lewis wówczas odwołała się od tej decyzji.

To najnowsza z serii batalii prawnych dla nagrodzonej Oscarem reżysera, który od lat stoi w obliczu wielu oskarżeń o napaści na tle seksualnym.

Charlotte Lewis lata temu oskarżyła Romana Polańskiego o gwałt

Charlotte Lewis jest angielską aktorką filmową i telewizyjną, która debiutowała na kinowym ekranie w komedii przygodowej Romana Polańskiego „Piraci” z 1986 roku, wcielając się w Dolores. 14 maja 2010 roku wraz z Glorią Allred, jedną z najbardziej znanych prawniczek na świecie, oskarżyła Romana Polańskiego o wykorzystywanie seksualne, gdy miała 16 lat. Według Lewis doszło do tego w apartamencie reżysera w Paryżu.

W marcu Charlotte Lewis powiedziała w sądzie,0 że padła ofiarą „kampanii oszczerstw”, która „prawie zniszczyła” jej życie po tym, jak opowiedziała o rzekomej napaści z 1983 roku, gdy była nastolatką.

– Zgwałcił mnie – powiedziała, wyjaśniając, że zajęło jej dużo czasu, zanim nazwała „po imieniu” sytuację, która miała miejsce w Paryżu, gdy miała 16 lat.

Wszystkie oskarżenia w kierunku Romana Polańskiego

Choć dorobek artystyczny Romana Polańskiego jest ceniony przez ludzi na całym świecie, gdyż 91-letni filmowiec zrealizował m.in. takie tytuły, jak „Nóż w wodzie”, „Pianista” „Dziecko Rosemary” czy „Chinatown”, to bez wątpienia przed laty rzuciły na niego cień oskarżenia różnych kobiet. Wiadomo, że reżyser uciekł z USA po zarzutach o gwałt na 13-latce w 1977 roku. Później w mediach pojawiały się też podejrzenia o nadużycia wobec wspomnianej Charlotte Lewis, ale też Renate Langer czy Valentine Monnier.

W maju 2023 roku w Los Angeles wpłynął pozew, dotyczący sprawy z 1973 roku. Kobieta chciała zachować anonimowość, jednak utrzymywała, że kiedy miała zaledwie 15 lat – została zaproszona przez reżysera do jego domu, a tam poczęstowana alkoholem. Następnie miała zostać zabrana na zakrapianą imprezę. Po powrocie do domu podobno zasnęła, a gdy się obudziła, Polański ponoć leżał obok niej i domagał się seksu. Prawnicy powódki, w emocjonalnych słowach cytowanych przez „The Guardian”, opisali momenty, w których ich klientka miała błagać Polańskiego o powstrzymanie się. Filmowiec podobno jednak zbliżył się się do nastolatki, mimo jej odmowy.

Proces w tej sprawie miał się odbyć 8 marca 2025 roku, lecz już wiadomo, że do tego nie dojdzie. Prawnik reżysera, Alexander Rufus-Isaacs zabrał głos i ujawnił w komunikacie do mediów: „Strony zgodziły się na ugodę w sprawie roszczeń”.

Czytaj też:

Ranking filmów: Najlepsze thrillery ostatnich lat na Netflix i MaxCzytaj też:

Najlepsze filmy na Max? Wybraliśmy 6 tytułów, które cię nie zawiodą