Majka Jeżowska uderza w Polaków. „Jesteśmy zbyt konserwatywni”

Od kilku tygodni rodzime media rozgrzewa kwestia popularnego zwyczaju, jakim jest Halloween. Święto obchodzone 31 października wzbudza w Polsce wiele kontrowersji. W związku z jego pogańską genezą, spotyka się z krytyką ze strony Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, episkopalnego i luterańskiego oraz innych kościołów protestanckich, a także Świadków Jehowy. Przez to, że noc z 31 października na 1 listopada jest także ważnym świętem w Kościele Szatana, wiele osób utożsamia Halloween z jego kultem. Teraz na ten temat wypowiedziała się Majka Jeżowska.

Majka Jeżowska o Halloween

Kilka tygodni temu głośno było o zachowaniu Piotra Mroza, który podczas wywiadu wyciągnął z kieszeni różaniec i otwarcie potępił Halloween. Jego słowa odbiły się szerokim echem w mediach, co sprowokowało wielu celebrytów do tego, by wypowiedzieć się na temat owego niezwykle popularnego w Stanach Zjednoczonych święta. W jednym z najnowszych wywiadów temat ten poruszyła również Majka Jeżowska.

W rozmowie z „Jastrząb Post” wokalistka wyraźnie skrytykowała postawę Polaków wobec tego dorocznego wydarzenia. Wspomniała, że sama ma pozytywne skojarzenia związane z tym dniem, ponieważ przez długi czas mieszkała w USA. – Ja z tym nie walczę, ponieważ przez wiele lat mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, mój synek był mały i chodził z koszykiem po sąsiadach, zbierał cukierki, przebierał się, malował twarz – wyznała. Następnie zachęciła wszystkich nieprzekonanych, by nie demonizowali zwyczaju, który na całym świecie nie budzi większych kontrowersji.

– W Stanach nie ma w ogóle takiej dyskusji. To my jesteśmy zbyt konserwatywni w podejściu do czegoś, co na całym świecie jest normalną zabawą. To wcale nie oznacza braku szacunku dla zmarłych. To jest dla dzieciaków – dodała.

