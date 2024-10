Dominika Chorosińska zachwycona zachowaniem polskiego aktora. W sieci burza

Jeszcze kilka lat temu Dominika Chorosińska była znana jedynie jako była gwiazda serialu „M jak miłość”. Później aktorka zmieniła jednak swoją ścieżkę kariery, decydując się na politykę. Mająca konserwatywne poglądy artystka stała się posłanką PiS. – Pokochałam obóz dobrej zmiany miłością czystą, dlatego, że po prostu wydaje mi się, że jest to jedyny obóz, który rzeczywiście dba o wartości, które są dla mnie bliskie – mówiła w 2019 roku w programie „Gość Radia ZET”. Teraz bogobojna 45-latka po raz kolejny podkreśliła przywiązanie do swojej wiary, chwaląc innego aktora.

Dominika Chorosińska chwali Piotra Mroza

Od kilku dni w mediach głośno jest na temat wypowiedzi Piotra Mroza, który otwarcie podkreślił swoją wiarę. Aktor serialu Polsatu pt. „Gliniarze” w jednym z najnowszych wywiadów w ostrych słowach odniósł się do obchodzenia Halloween w Polsce. Mężczyzna wyznał, że nie podoba mu się popularność tego święta, ponieważ jest wierzącym mężczyzną. Dla poparcia swoich słów, przed kamerą wyciągnął z kieszeni różaniec.

Teraz jego gest pochwaliła Dominika Chorosińska. Posłanka udostępniła na Facebooku kadr z rozmowy Piotr Mroza z redakcją „Pudelka” i streściła to, co zrobił aktor. „Aktor Piotr Mróz podczas wywiadu wyjął różaniec i powiedział: «Na tym się skupiamy, nie na żadnym Halloween. Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie! Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła»” – napisała, dodając na końcu dwie emotikonki klaszczących dłoni oraz rąk złożonych do modlitwy, co sugeruje, że zgadza się z każdym słowem aktora.

Pod swoim wpisem posłanka PiS wywołała burzliwą dyskusję. W komentarzach można z jednej strony przeczytać słowa od sojuszników Piotra Mroza: „Cenię człowieka, który nie wstydzi się swoje wiary chrześcijańskiej, wbrew obowiązującej teraz modzie” czy „Brawo dla tego pana!”. Inni z kolei gorzko wyrazili swoją dezaprobatę: „Następny, któremu coś się odkleiło” oraz „Ależ ten katolicyzm w Polsce musi być słaby, odpustowy i na pokaz, skoro wypowiedź na temat wiary aktora jest masowo udostępniana przez wiernych i chcących na tym skorzystać polityków, a wypowiedzi teologów i duchownych pozostają pominięte”.

Czytaj też:

Racewicz o wspieraniu finansowym PiS. Skomentowała zachowanie ChorosińskiejCzytaj też:

Cezary Pazura zakpił z Dominiki Chorosińskiej. Nie gryzł się w język