„Rolnik szuka żony”. Adam zostawił Wiktorię dla innej? Dowody były na wyciągnięcie ręki

Wiktoria jest jedną z najbardziej sławnych uczestniczek ostatniej edycji „Rolnik szuka żony”. Niestety, wszystko wskazuje na to, że nie udało jej się w programie znaleźć miłości.

Adam nie chce być z Wiktorią. Tak wyglądała ich ostatnia rozmowa w „Rolnik szuka żony”

23-latka, która zajmuje się 25-hektarowym gospodarstwem, zaprosiła na swoje włości trzech mężczyzn – Łukasza, Szymona oraz Adama. Ostatecznie to ten ostatni, 23-latek z Kujaw, który na co dzień pracuje w jednym z warszawskich rolniczych zakładów doświadczalnych, zdobył serce Wiktorii. Chociaż zgłaszając się do programu deklarował, że chciałby zbudować „związek, w którym jedna osoba jest wsparciem dla drugiej i nie ma między nimi żadnych tajemnic”, ostatnia rozmowa, którą odbył w Wiktorią, jasno dała widzom do zrozumienia, że ukrywał on przed rolniczką, co naprawdę czuje. To złamało Wiktorii serce. Ich wymiana zdań z niedzielnego odcinka, mówi sama za siebie.

– Być może nie byłem do końca szczery w kwestii uczuć, a w konsekwencji...

– Przecież byłeś, bo to czułeś Adam...

– Właśnie czułem, ale tak bardzo chciałem spróbować z tobą, że trochę te wewnętrzne uczucia odsunąłem na bok i narzuciłem sobie, że to się musi udać, że to musi wypalić.

– A ty nie uważasz, że od początku zasługiwałam na szczerość? Po co to wszystko?

– Zasługiwałaś, jak najbardziej. Ale ja na początku byłem szczery i te emocje, które w danym momencie okazywałem, to były.

– Ale mówisz, że czułeś że nie było potencjału, żeby z tego wyklarowało się coś przyszłościowego.

– Chciałem spróbować. Może się mylę, może po prostu trzeba czasu, żeby to jakoś ocenić.

– Mam żal do ciebie za brak tej szczerości. Tylko tyle. Bo ja nie zmuszę cię do uczuć, nigdy na żadnym etapie nie chciałam na tobie niczego wymuszać (…) nawet tych uczuć. Bo jeśli ich nie było, to to jest ok, ale wiesz, wystarczyła rozmowa, a nie takie sprzeczne sygnały. Mogłeś po prostu wziąć mnie na bok i powiedzieć, co czujesz, że się pogubiłeś.

– Masz rację.

Wiktoria i Adam stworzyli pierwszą parę w nowej edycji „Rolnik szuka żony”, dlatego widzowie pokładali wielkie nadzieje w to, że im się uda. Po emisji ostatniego odcinka internauci żywo komentowali, to co zaszło między byłą już parą.

„Przez swój brak szczerości zmarnował dziewczynie tylko czas. Żałosne tłumaczenie”; „Masakra a taka miłość deklaracje – i kolejny co nie przeprosił”; „Kandydaci zgłaszający się do programu powinni przechodzić testy psychologiczne”; „Czy on ma jakiś ogromny kompleks życiowy który go blokuje? Coś jest nie tak z tym rozstaniem. Myślę że uczucia były szczere ale może on uważa że jest nie godny jej i woli się wycofać. Tak czy siak, sprawa dla terapeuty”; „Myślę że oni za szybko to wszystko. Znali się kilka dni i już związek i o wspólnym mieszkaniu rozmawiali, a potem motylki odleciały i tyle”; „Wiek powinien być +25 minimum w tym programie” – piali widzowie w sekcji komentarzy.

„Rolnik szuka żony”. Adam zostawił Wiktorię dla innej dziewczyny?

Teraz pojawiły się kolejne informacje na temat Adama, które mogą złamać serce Wiktorii. Internetowi „detektywi” twierdzą, że 23-latek jest zakochany i mógł zostawić rolniczkę dla innej dziewczyny. Domysły i spekulacje podsyciły emotikony na instagramowym profilu. Adam dodał w opisie swojego konta symbol serca, a tuż obok niego obrazek kłódki. Czy to oznacza, że jego serce jest już zajęte?

