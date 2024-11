Komiczne komentarze na profilu „Rolnik szuka żony”. Sebastian dostał za swoje?

Ma 44 lata i od 22 lat prowadzi około 100-hektarowe gospodarstwo na Pomorzu. Sebastian przyznał już na początku swojej przygody w programie „Rolnik szuka żony”, że przez to, że przejął te obowiązki w tak młodym wieku, umknęły mu najlepsze lata życia. W show TVP szukał miłości, jednak – jak wynika z ostatniego odcinka – najprawdopodobniej nie wyszło mu z żadną kobietą. Na swoje gospodarstwo zaprosił trzy kobiety – Annę, Patrycję i Katarzynę. To z tą ostatnią postanowił się związać, jednak ich relacja nie potrwała długo.

Mimo, że widzom wydawało się, że Sebastian i Katarzyna to dobrana para, rolnik ujawnił, że po wyjeździe ekipy telewizyjnej, nie mogli się dogadać. Według niego, jego partnerka „nie mogła się odnaleźć” i „wszystko zamilkło”. Dlatego właśnie mężczyzna nie zdecydował się na rewizytę w jej domu i poznanie jej bliskich.

– Z mojej strony nie ma sensu dalej to sztucznie utrzymywać. Wydaje mi się, że powinna to normalnie, spokojnie przyjąć, bo przecież żadnego związku nie stworzyliśmy – mówił.

Widzowie "Rolnik szuka żony" wściekli na Sebastiana. „Waldi tego sezonu”

Decyzja Sebastiana o zakończeniu znajomości zdenerwowała Katarzynę. – Widziałam jego oschłość i to mnie dystansowało. Wróciłam do domu, to odciął mnie totalnie. Dwa tygodnie nie odzywał się totalnie. Uważam, że bym się odnalazła. Chciałabym spokojniejszego życia. Lubię i umiem ciężko pracować. To jest bardzo ogólnikowe, że bym się nie odnalazła – stwierdziła.

Na domiar złego Sebastian, po tym, jak pożegnał się z Katarzyną, stwierdził, że zadzwoni do... Patrycji. – Wracam do siebie na gospodarstwo. Ważne, że rozstaliśmy się w zgodzie. Żniwa tuż-tuż. Zadzwonię do Patrycji. Powinna być miła rozmowa – ocenił.

Widzowie „Rolnik szuka żony” rozwścieczyła postawa Sebastiana, a komentarze w tej sprawie w mediach społecznościowych zbierają tysiące „lajków”. „Mam nadzieję że Patrycja to imię psychoterapeutki”; „Do Kasi było mi najbliżej. Zadzwonię do Patrycji”; „Czy ja dobrze słyszałam, że on zadzwoni do Patrycji? Czyżby to był Waldi tego sezonu?”; „Patrycja go oskubie zanim się zdąży rozłączyć”; „Boże, ręce opadają, czy nie mógł jej powiedzieć że myśli o Patrycji, a nie coś kręci”; „Stary kawaler, który ma swoje przyzwyczajenia. Po zachowaniu nie dziwię się, że jest sam i lepiej niech tak zostanie. Żadna kobieta szczęścia z tym człowiekiem nie zazna. Po tym materiale mam nadzieję że kobiety będą od tego buca uciekać”; „Nie pasują do siebie, zimny egoista chorobliwie pedantyczny choleryk” – czytamy w sekcji komentarzy.

Czytaj też:

Netflix ma rywala! Te trzy filmy Max Polacy oglądają na okrągłoCzytaj też:

Nad ranem szykuje się widowisko. Polacy nie będą chcieli tego ominąć