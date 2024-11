Andrea Bocelli, Matteo Bocelli i sanah wystąpią na jednej scenie. Emisja koncertu na antenie Polsatu

Stacja Polsat zapowiedziała na 7 grudnia emisję koncertu pt. „Matteo Bocelli i przyjaciele. Święta spełnionych marzeń”, który poprowadzą Anita Sokołowska i Maciej Kurzajewski. Widowisko zostało zarejestrowane 17 listopda w TAURON Arenie Kraków i wypełnić mają je najpiękniejsze kolędy oraz świąteczne piosenki. Na scenie pojawią się: Matteo Bocelli, jego ojciec Andrea Bocelli, polska artystka sanah, flecista Andrea Griminelli i wirtuozi gitary klasycznej – 40 Fingers.

Koncert Matteo Bocelli, Andrea Bocelli i sanah. Jakie piosenki usłyszą widzowie?

Wśród utworów na koncercie „Matteo Bocelli i przyjaciele. Święta spełnionych marzeń” usłyszymy m.in. „Have Yourself a Marry Little Christmas”, „I’ll be Home for Christmas” „Silent Night”, „Happy Xmas (War is Over)”, „The Greatest Gift”. Oczywiście nie zabraknie tradycyjnych polskich kolęd – „Mizerna cicha” i „Bóg się rodzi”, a najpiękniejsza z nich – „Lulajże Jezuniu”, która – ja zapowiada Polsat – zostanie wykonana w specjalnej aranżacji. W latach 90. tę kolędę zaprezentowali Trzej Tenorzy: Jose Carreras zaśpiewał jej fragment po polsku, a Placido Domingo i Luciano Pavarotti – po włosku. Teraz usłyszymy ją w wyjątkowym, premierowym wykonaniu: do fortepianu zasiądzie Andrea Bocelli, a zaśpiewają ją Matteo Bocelli – po włosku oraz sanah – po polsku.

„A specjalnie przygotowana sceneria zachwyci detalami: lśniące światełka na choinkach, świąteczne dekoracje i projekcje przedstawiające zimowe pejzaże stworzą szczególną atmosferę serdeczności i bliskości. Artyści solo i w duetach wprowadzą nas w ten magiczny czas prezentując najpiękniejsze świąteczne piosenki oraz kolędy w nowych aranżacjach. A wszystkie z towarzyszeniem Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Carlo Berniniego” – opisuje stacja Polsat.

Polsat wyemituje koncert w dwóch częściach. Pierwsza zadebiutuje 7 a druga 26 grudnia o godzinie 19:30.

Czytaj też:

Wszyscy czekają na piątek na Netflix. Zatrzęsienie dobrych nowości od platformyCzytaj też:

Karetka na planie „Tańca z Gwiazdami”. Jedna z gwiazd potrzebowała pomocy po finale