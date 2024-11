Oburzona Anna Mucha ostro reaguje na artykuł. „Niech mi jedna ropucha z drugą nie p******ą”

Anna Mucha ma na swoim koncie 73. miejsce w rankingu „Forbes” na liście „100 najcenniejszych gwiazd w polskim show-biznesie”. W trakcie swojej kariery zagrała w takich produkcjach filmowych i telewizyjnych, jak m.in. „M jak miłość”, „Chłopaki nie płaczą”, „Młode wilki ½”, „Lista Schindlera” czy „Och, Karol 2”, jednak wiadomo, że kocha występować także w spektaklach. Teatr jest jej na tyle bliski, że teraz nie ukryła oburzenia artykułem poświęconemu właściwemu doborowi stylizacji na przedstawienie.

Anna Mucha oburzona tekstem nt. teatru

W niedzielę 17 listopada Anna Mucha na swoim Instastory odniosła się do publikacji jednego z portali. – Miała być spokojna niedziela, ale przeczytałam właśnie artykuł pod tytułem „Jak się ubrać do teatru” i wiecie co? Nie będzie to spokojna niedziela – zaczęła. Następnie zdobyła się na ostry komentarz.

– Z całym szacunkiem do pani autorki – nie jestem w stanie nie myśleć o niej, jak o nadętej ropusze, tudzież bździągwie. Bździągwa, która pisze o tym, jak należy ubrać się do teatru. Jej zdaniem należy ubrać się z szacunkiem, stosownie – powiedziała.

W kontynuacji aktorka wyjaśniła, co było niepoprawne w treści wspomnianego artykułu. – Moim zdaniem, należy się ubrać tak, żeby ci było ciepło, ponieważ może być włączona klima i żebyś czuł swobodnie. My, aktorzy, naprawdę nie patrzymy na to i nie widzimy, w co jesteście ubrani. Natomiast widzimy, czy się dobrze bawicie czy nie. (...) Najważniejsze, żebyście byli i uwierzcie mi, najgorzej ubranymi osobami w teatrze są aktorzy, więc niech mi jedna ropucha z drugą, jedna bździągwa nadęta z drugą, nie p******ą, za przeproszeniem, o tym, jak należy się ubrać do teatru – dodała.

