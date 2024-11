Eva Longoria wyprowadziła się z USA. Pisze, że to „dystopijny kraj” i współczuje Amerykanom

49-letnia Eva Longoria to amerykańska aktorka, która szerokiej publiczności znana jest z popularnego serialu „Gotowe na wszystko”, w którym wcielała się w latach 2004-2012 w Gabrielle Sollis. Grała potem także w znanych produkcjach, jak „Dziewczyna moich koszmarów”, „Nawiedzona narzeczona” czy „Telenovela”.

Longoria urodziła się w Corpus Christi w amerykańskim stanie Teksas i wychowywała w katolickiej rodzinie meksykańskiego pochodzenia. Od wielu lat mieszkała w Los Angeles i innych miastach USA. Teraz wyjawiła w rozmowie z „Marie Claire”, że wraz ze swoją rodziną – mężem Jose A. Bastonem i synkiem Santiago Enrique, który na świat przyszedł w 2018 roku, wyprowadziła się na dobre ze Stanów Zjednoczonych. Rodzina mieszka teraz w Meksyku i Hiszpanii.

– Spędziłam w Stanach Zjednoczonych całe dorosłe życie – powiedziała Longoria w wywiadzie. – Ale nawet przed (pandemią – red.) coś się zmieniło. Atmosfera była inna. A potem nadszedł COVID i to pchnęło ten proces do granic możliwości. Niezależnie od tego, czy chodzi o bezdomność, czy podatki, nie chodzi o to, że chcę krytykować Kalifornię – po prostu czuję, że ten rozdział w moim życiu jest już zamknięty – powiedziała.

Eva Longoria współczuje wszystkim Amerykanom. „Będą tkwić w tym dystopijnym kraju”

Aktorka „Gotowych na wszystko” powiedziała, że również wygrane przez Donalda Trumpa wybory prezydenckie były jednym z powodów jej przeprowadzki. – Szokujące nie jest to, że wygrał – powiedziała o zwycięstwie Trumpa. – Przede wszystkim to, że skazany przestępca, który szerzy tyle nienawiści, może piastować najwyższy urząd – podkreśliła i dodała, że jeżeli prezydent elekt dotrzyma swoich obietnic, Stany Zjednoczone staną się „bardzo przerażającym miejscem”.

Longoria odnotowała, że zdaje sobie sprawę z tego, że jej uprzywilejowana pozycja pozwala jej na nagłą przeprowadzkę. – Większość Amerykanów nie ma tyle szczęścia. Będą tkwić w tym dystopijnym kraju, a ja czuje niepokój i smutek z tego powodu – powiedziała.

