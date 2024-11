Emily Ratajkowski uczciła Święto Niepodległości. Zdjęcie szokuje

Emily Ratajkowski od lat podbija show-biznes. Popularność zyskała dzięki teledyskom do utworów „Blurred Lines” Robina Thickle czy „Love Somobody” Maroon 5. Widzowie znać ją mogą także z ról w kilku filmach, w tym w „Zaginiona dziewczyna”, „Złodziej i oszustka”, „Jestem taka piękna!”, „Ukryta w ciemności” czy „We Are Your Friends”.

Na co dzień Emily Ratajkowski jest modelką, a kontrakt z agencją Ford Models podpisała już w wieku 14 lat. Współpracowała z takimi markami jak Versace, Viktor and Rolf, Tory Burch, Loewe, Prada czy Marc Jacobs i wielokrotnie pojawiła się na okładkach magazynu „Vogue”.

W 2021 roku wydała książkę, zatytułowaną „Moje ciało”, która jest zbiorem esejów o roli ciała we współczesnej, uprzedmiatawiającej i szowinistycznej popkulturze. Ratajkowski ma także swój bardzo popularny podcast „High Low with EmRata”, w którym rozmawia ze znanymi gośćmi o wszystkim – od polityki, filozofii, feminizmu, po seks, związki po media społecznościowe.

Emily Ratajkowski ma polskie korzenie. Uczciła Święto Niepodległości

Ratajkowski jest jedyną córką pary – malarza Johna Ratajkowskiego i pisarki Kathleen Balgley, obojga obywateli Stanów Zjednoczonych. Jej matka jest Żydówką, a ojciec ma polskie korzenie. Para wychowała Emily w Encinitas, kalifornijskim mieście nadmorskim.

Modelka od lat zwraca uwagę na to, że jest związana z Polską. Jej matka Kathleen Balgley przyznaje, że „kocha ten kraj” i jest to jej drugi dom. Losy swojej rodziny, w tym ich przeprowadzkę do USA, opisała w książce „Letters to My Father”. Modelka wielokrotnie podkreślała, że jest dumna ze swojego pochodzenia. Teraz na swoim Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi prawie 30 mln osób, pokazała, że pamięta o kraju swojego pochodzenia. Przy okazji Święta Niepodległości udostępniła relację, którą opatrzyła swoim zdjęciem w koszulce z napisem „Polska” i białym orłem.

