Choreograf „Tańca z gwiazdami” dilerem? „Padły podejrzenia”

Podczas realizacji kolejnych odcinków „Tańca z gwiazdami” pracuje na co dzień wielu choreografów, którzy pomagają tancerzom i gwiazdom stworzyć zachwycające występy. Jedną z osób trenujących z uczestnikami aktualnej edycji show Polsatu jest Jakub Pursa. W niedzielę 10 listopada mężczyzna podzielił się w sieci zaskakującą historią.

Jakub Pursa o spisaniu przez policję

Tuż przed półfinałowym odcinkiem „Tańca z gwiazdami” Jakub Pursa przeżył niezwykle stresującą sytuację. O wszystkim choreograf opowiedział swoim obserwatorom w mediach społecznościowych. – Mam story z samego rana, a mianowicie kilka chwil temu zostałem spisany przez policję. Podejrzewała mnie o handel nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi – zaczął na Instastory.

– Zapewne włosy i dresik, który mam do pracy spowodowały, że padły podejrzenia. Oczywiście panom wytłumaczyłem, że jadę do pracy do studia Polsatu na nagrania „Tańca z gwiazdami” itp. Jeden z panów stwierdził, że ogląda ten program i jak zobaczył nazwisko, to ośmielił się stwierdzić, że mnie kojarzy – kontynuował Jakub Pursa.

Okazało się, że cała sytuacja miała szczęśliwy finał, a po kilku godzinach choreograf dodał, że dostał od mundurowych przeprosiny. Z dystansem opowiedział też, co go rozbawiło. – Słuchajcie, była taka śmieszna sytuacja, bo mówię, że czekam na koleżankę, która ma mnie zabrać. I ona faktycznie podjeżdża. Ja do niej macham, a ona ze strachu, że jest policja, a to jest przystanek, to przejechała ten przystanek. I wtedy powiedziałem: „No faktycznie to teraz wygląda, jakby był tym dilerem”. Ale już było tak na śmiesznie, więc panowie mnie tylko spisali, puścili i powiedzieli, że mogę napisać zażalenie i tyle – podsumował tancerz z uśmiechem.

