Tak wygląda Kai Trump, najstarsza wnuczka Donalda Trumpa. Opowiedziała o swoim dziadku

Wnuczka Donalda Trumpa, Kai Trump, podzieliła się w sieci zdjęciami, zrobionymi po wygranych przez swojego dziadka wyborach na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na fotografii widnieje rodzina Trump ale także między innymi Elon Musk ze swoim synem. To, co wzbudziło jednak największe zainteresowanie internautów, to fakt, że najstarsza wnuczka Trumpa bardzo przypomina swoją ciotkę Ivankę Trump.

Co wiemy o Kai Trump, najstarszej wnuczce Donalda Trumpa?

17-letnia Kai Madison Trump urodziła się 12 maja 2007 roku w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork w USA. Jest pierwszą córką Donalda Trumpa Jr. i Vanessy Trump oraz starszą siostrą Donalda Trumpa III, siostrzenicą Ivanki Trump i Erica Trumpa oraz przyrodnią siostrzenicą Barrona Trumpa i Tiffany Trump, co czyni ją pasierbicą Melanii Trump. Jest jedną z 10 wnuczek nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Kai Trump opowiedziała o swoim dziadku. „Nikt nie pracuje ciężej”

Kai otwarcie wyrażała swoje poparcie dla Donalda Trumpa przez całą kampanię wyborczą. Przemawiała na Krajowej Konwencji Demokratów w 2024 roku, gdzie mówiła między innymi o swojej relacji ze słynnym dziadkiem.

– Daje nam cukierki i napoje gazowane, gdy nasi rodzice nie patrzą. Zawsze chce wiedzieć, jak nam idzie w szkole. Kiedy znalazłam się na liście najlepszych uczniów pod względem wyników w nauce, wydrukował ją, aby pokazać swoim przyjaciołom, jak bardzo był ze mnie dumny – mówiła 17-latka.

Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, w środę 6 listopada Kai napisała na platformie X (dawny Twitter – red.): „Nikt nie pracuje ciężej ani nie troszczy się bardziej o naród amerykański. Gratulacje, dziadku, kocham cię! Przyszłość będzie fantastyczna”.

