Krzysztof Gojdź głosował na Donalda Trumpa. „Nie chce być już wujkiem utrzymującym sojusz”

Krzysztof Gojdź jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych lekarzy medycyny estetycznej w Polsce. Jego kliniki odwiedzały największe rodzime gwiazdy, a on zyskał rozpoznawalność i zaczął bywać na różnych wydarzeniach kulturalnych. 51-latek prowadził własny program w telewizji o operacjach plastycznych, a nawet wziął udział w „Tańcu z gwiazdami”. Potem zniknął z polskiego show-biznesu i postawił na prowadzenie biznesu w Stanach Zjednoczonych. Dziś jego klinika Revive Clinic ma siedzibę w Miami Beach, a lekarz od ponad sześciu lat układa sobie życie za granicą. Teraz wypowiedział się na temat wyborów prezydenckich w USA i zdradził, dlaczego wybrał kandydata Republikanów.

Krzysztof Gojdź o wyborach prezydenckich w USA

Choć jeszcze nie są znane dokładne wyniki wyborów w USA, wiadomo, że Donald Trump ma znaczącą przewagę w głosach elektorskich, a Kamala Harris odnotowała duże problemy w kluczowych wahających się stanach. Biznesmen jest już zasypywany wiadomościami od liderów z całego świata. Gratulacje złożyli mu m.in. Donald Tusk czy Wołodymyr Zełenski. – Europa musi pilnie wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo – mówił z kolei szef MSZ Radosław Sikorski, wygłaszając oświadczenie.

Wiadomo, że wynik wyborów do ostatniej chwili był wielką niewiadomą, a Amerykanie byli podzieleni. – Wybór był bardzo trudny. Również dla mnie, moich przyjaciół czy gwiazd show-biznesu, z którymi współpracuję. Tworząc kolejne prywatne SPA w domach gwiazd dla nich i ich rodzin, codziennie dyskutowaliśmy na temat wyborów. Co jest lepsze dla Ameryki, dla całego świata czy poszczególnego gospodarstwa domowego — mówił Krzysztof Gojdź w rozmowie z „Plotkiem”. Co więcej, mieszkający w Stanach Zjednoczonych lekarz, ujawnił, że głosował na Donalda Trumpa.

– Jako osoba mieszkająca w USA wybieram Trumpa, który nie chce być już bogatym wujkiem zza oceanu utrzymującym sojusz czy akceptującym wymianę handlową z zyskiem dla Europy. Trump jest osobą specyficzną, autorytarną i znamy jego grzechy. Jest zero-jedynkowy. Harris nie ma tej charyzmy i twardej ręki, chociaż wydaje się milszą, uśmiechniętą, bardziej przewidywalną i proeuropejską — dodał Krzysztof Gojdź.

Czytaj też:

Artur Barciś gorzko o Donaldzie Trumpie. „Będzie bardzo źle”Czytaj też:

Dziennikarka TVN o Donaldzie Trumpie. „Jest geniuszem”