Dziennikarka TVN o Donaldzie Trumpie. „Jest geniuszem”

W Stanach Zjednoczonych trwa właśnie wybór 47. prezydenta. To głosowanie przejdzie do historii, bowiem jeśli zwycięży Kamala Harris, to w Gabinecie Owalnym pierwszy raz w historii Ameryki zasiądzie kobieta, natomiast jeśli wygra Donald Trump, to będzie drugim prezydentem, który po przewie powróci do Białego Domu (do tej pory udało się to jedynie 130 lat temu Groverowi Clevelandowi). Wiele osób już publicznie zabrało głos w temacie owych kandydatów. Teraz zrobiła to również Anna Senkara.

Anna Senkara o kandydatach na prezydenta USA

Wiadomo, że zdania dotyczące tego, kto zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych, są mocno podzielone. W ostatnich tygodniach niemal każdego dnia pojawiał się nowy sondaż i za każdym razem okazywało się, że wyścig do Białego Domu jest nieprawdopodobnie wyrównany. W związku z tym nie sposób przewidzieć, kto zostanie zwycięzcą w wyścigu o głosy elektorów.

A jakie zdanie ma na ten temat dziennikarka TVN Anna Senkara, która przed laty chodziła do szkoły średniej w Michigan? Była prowadząca „Dzień Dobry TVN” w rozmowie z „Plotkiem” zdradziła, że to Demokratka byłaby jej kandydatką, gdyby mogła głosować w amerykańskich wyborach prezydenckich. Równocześnie prezenterka doceniła jednak umiejętności Donalda Trumpa.

– Jestem całym sercem za Kamalą Harris. Z Trumpem mi nie do końca po drodze, chociaż uważam, że jest geniuszem, jeśli chodzi o kontakt z mediami. Jest naprawdę zwierzęciem telewizyjnym. Zresztą na telewizji wyrósł, wyrosła jego kariera. Któż nie pamięta słynnego „You're fired” [zwalniam cię – tłum. red] w programie „The Apprentice”? – zaczęła.

– Natomiast dla świata uważam, że zdecydowanie lepiej, żeby to była Kamala Harris. Poza tym to kobieta, a ja zawsze byłam za kobietami i mam nadzieję, że Ameryka jest gotowa na pierwszą kobietę prezydenta. Bardzo na to liczę – wyznała Anna Senkara, dodając, że chciałaby, by również w Polsce „wyłoniła jakaś bardzo silna kobieca osobowość” w wyścigu o fotel prezydencki. – Myślę, że dla Polski by to było świetne – podsumowała dziennikarka.

