Poruszający gest Sylwii Peretii. Tak upamiętniła śmierć syna

Patryk Peretti zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 listopada 2023 roku w Krakowie. Mężczyzna podczas jazdy po moście Dębnickim stracił panowanie nad sportowym autem marki renault.

Kierowca potrącił słupki zawężające jezdnię, przejechał przez skrzyżowanie uderzając w słup sygnalizacji świetlnej i lampę oświetlenia ulicznego. Następnie zjechał, dachując, po schodach na Bulwar Czerwieński, gdzie z kolei uderzył w betonowy murek okalający ścieżkę dla pieszych.

W wyniku dramatycznych wydarzeń śmierć poniosły cztery osoby. Oprócz Patryka Perettiego zginęło trzech jego bliskich: 24-letni Aleksander T. i Michał G. oraz 20-letni Marcin H. Policyjne śledztwo wykazało, że syn gwiazdy programu „Królowe życia” prowadził pod wpływem alkoholu. Według badania miał we krwi 2,3 promila. U Michała G. badanie także wykazało 2,3 promila alkoholu we krwi a u Aleksandra T. 1,4 promila.

Co więcej, „kierowca znacząco przekroczył dozwoloną prędkość”. W miejscu, gdzie ograniczenie nakazywało jazdę maksymalnie 40 km/h, według prokuratury kierowca mógł jechać 120 km/h lub więcej.

Śledczy ustalili również, że samochód Patryka Perettiego był stuningowany i pozbawiony tylnej kanapy. To, że pasażerowie siedzieli na tzw. pace mogło również mieć wpływ na tragiczne skutki wypadku.

Wszystkich Świętych. Poruszający gest Sylwii Peretti

Patryk Peretti został pochowany na cmentarzu Grębałowskim w Krakowie. Tuż przed dniem Wszystkich Świętych Sylwia Peretti umieściła na nagrobku znicz z wymownym napisem. „W rozrachunku między miłością a stratą, to miłość popycha mnie do walki o to, by oddychać. Gdyby moja miłość mogła cię uratować, żyłbyś wiecznie. Tak bardzo cię kocham, Synek” – napisała była gwiazda programu „Królowe życia”.

