O co oskarżała Liama Payne'a jego była narzeczona? Dwa dni przed śmiercią piosenkarza, udzieliła wywiadu

Liam Payne i Maya Henry spotykali się z przerwami przez cztery lata, począwszy od 2018 roku. Zaręczyli się w 2020 roku, rok później zerwali zaręczyny, aby rozstać się na dobre w 2022 roku.

Zaledwie dwa dni przed śmiercią Liama Payne'a, 14 października, Maya Henry pojawiła się w podcaście „The Internet Is Dead”, w którym opowiedziała swojej powieści, wydanej w kwietniu i zatytułowanej „Looking Forvard”. Pomimo, że przedstawiona w niej historia jest fikcyjna, Henry najwyraźniej czerpać miała inspiracje ze swojego burzliwego związku z byłą gwiazda One Direction.

– Nawet zanim moja książka się ukazała, jeden z jego przyjaciół dzwonił do mnie i mojej mamy i mówił: „Wiesz, to nie jest dobry czas dla Liama, myślę, że nie powinnaś wydawać tej książki. Nie radzi sobie dobrze i jeśli coś mu się stanie, to nie tylko ty będziesz obwiniać samą siebie – ale cały świat będzie cię obwiniał – opowiedziała 23-latka.

Wszystkie oskarżenia byłej dziewczyny Liama Payne'a. Maya Henry wydała książkę

Mimo ostrzeżeń, Maya Henry opublikowała książkę. Powieść opowiada o Mallory, aspirującej modelce, która zakochuje się w Oliverze, byłym członku znanego boysbandu.

W powieści Maya porusza szereg trudnych tematów, w tym aborcję, nadużycia, przemoc, nadużywanie substancji psychoaktywnych i zaburzenia odżywiania. Wielu czytelników uważa, że treść powieści mogła odzwierciedlać jej prawdziwe doświadczenia ze związku z Paynem.

Występ Mai w podcaście miał miejsce tego samego dnia, w którym jej prawnicy wydali w jej imieniu dokument „cease-and-desist”. Miał on ochronić kobietę przed kontaktem i nagabywaniem ze strony piosenkarza. Maya Henry oskarżała Liama Payne'a o „obsesyjne próby kontaktu” i „wykorzystywanie swoich fanów” przeciwko neij.

– Od czasu naszego rozstania pisze do mnie masę wiadomości, nie tylko ze swojego telefonu, zawsze z różnych numerów, więc nigdy nie wiem, skąd one przyjdą. Zakłada nowe konta na iCloud, żeby do mnie pisać, ciągle te cholerne nowe konta na iCloud. Za każdym razem, gdy widzę, że wyskakuje mi o tym nowe powiadomienie w telefonie, myślę sobie, ok, znów zaczynamy kur** – mówiła w wideo na TikToku 6 października.

– Poza tym, pisze do mnie maile... Nie tylko do mnie, ale też do mojej mamy. Czy to według was normalne zachowanie? On ciągle robi dziwne rzeczy. I mogę też dodać, że mówił, że jest na cholernym Snapchacie i wysyła wiadomości swoim obserwatorom, bo są tam fani One Direction, lojalni wobec niego od lat – dodała.

Co Liam Payne mówił o swoim związku z Mayą Henry?

Krótko po tym, jak Liam Payne i Maya Henry zerwali swoje zaręczyny, piosenkarz gościł w podcaście „The Diary of CEO” Stevena Bartletta. Przyznał wtedy, że to on jest winny temu, że ich związek się rozpadł. – Czuję, że bardziej, niż czymkolwiek innym, jestem teraz rozczarowany sobą. Ciągle ranię ludzi. To mnie denerwuje. Po prostu nie byłem zbyt dobry w związkach. I wiem, jaki mam schemat w tym momencie. Do tego doszedłem w mojej ostatniej relacji. Po prostu nie dawałem już z siebie wszystkiego, nie pokazywałem najlepszej wersji siebie – mówił.

Payne zmarł w środę 16 października w Buenos Aires w Argentynie w wyniku upadku z balkonu hotelu CasaSur Palermo, w którym mieszkał. Miał 31 lat.

Czytaj też:

Liam Payne spędził ostatnie chwile w towarzystwie prostytutek. Wiadomo, dlaczego był agresywnyCzytaj też:

To na jego koncercie przed śmiercią był Liam Payne. Niall Horan pisze o ich ostatnim spotkaniu