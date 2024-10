To na jego koncercie przed śmiercią był Liam Payne. Niall Horan pisze o ich ostatnim spotkaniu

Prawie dwa tygodnie przed tragiczną śmiercią Liama Payne'a w wieku 31 lat on i jego dziewczyna Kate Cassidy, wzięli udział w koncercie Nialla Horana, również byłego członka One Direction, który odbył się w Argentynie 2 października.

Przed występem Horana Payne wyraził również nadzieję, że porozmawia ze swoim byłym kolegą z grupy, zauważając, że rozmowa ta była już dawno planowana.

„Myślę, że moglibyśmy po prostu pójść i się przywitać” – powiedział na jednym z nagrań na Snapchacie. „Minęło trochę czasu, odkąd ja i Niall rozmawialiśmy. Mamy o czym rozmawiać. I chciałbym wyjaśnić kilka spraw z tym chłopcem. Żadnych złych wibracji i tym podobnych. Ale po prostu, hm, musimy porozmawiać” – dodał.

Niall Horan żegna Liama Payne'a. Wzruszające słowa artysty

Teraz Horan zamieścił w sieci wpis, w którym odniósł się do śmierci swojego przyjaciela. „Jestem całkowicie zdruzgotany śmiercią mojego niesamowitego przyjaciela Liama. To po prostu nie wydaje się realne. Liam miał energię życiową i pasję do pracy, która była zaraźliwa. Był najbystrzejszym w każdym pokoju i zawsze sprawiał, że wszyscy czuli się szczęśliwi i bezpieczni. Wszystkie dobre momenty, które mieliśmy w ciągu tych lat, czasem śmiech z najgłupszych rzeczy, wciąż przychodzą mi na myśl przez ten smutek. Mogliśmy razem spełniać nasze najśmielsze marzenia i będę pielęgnować w głowie każdą chwilę, którą przeżyliśmy razem, już zawsze. Więź i przyjaźń, jaka nas łączyła, nie zdarza się często w życiu” – czytamy.

Były członek One Direction podkreślił też, że miał szczęście, że niedawno mógł się zobaczyć z Paynem. „Niestety nie wiedziałem, że pożegnanie go i przytulenie tego wieczoru, było pożegnaniem na zawsze. To łamie serce” – dodał. Horan przesłał wyrazy miłości i kondolencje rodzinie Payne’a i jego synowi Bearowi, po czym zakończył swoje oświadczenie słowami: „Dziękuję za wszystko, Payno. Kocham cię bracie”.

instagramCzytaj też:

Członkowie One Direction żegnają Liama Payne'a. „Serce pęka z żalu”Czytaj też:

Ujawniono wyniki sekcji zwłok Liama Payne'a. „Nie przyjął odruchowej postawy”