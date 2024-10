Zygmunt Chajzer wraca do telewizji. Poprowadzi nowy program

70-letni Zygmunt Chajzer pracę w mediach rozpoczął już w latach 80. Współpracował z Polskim Radiem, tworząc audycje takie jak „Sygnały dnia”, „Lato z radiem” czy „Cztery pory roku”. Widzowie oglądać mogli go także w Telewizji Polskiej, przez jakiś czas prowadził nawet „Wiadomości” na antenie TVP1. Większość widzów najlepiej kojarzy jednak Chajzera z teleturnieju „Idź na całość”, nadawanego w latach 1997-2000 na antenie stacji Polsat. Potem był gospodarzem takich formatów jak: „Ananasy z mojej klasy”, „Chwila prawdy”, „Tasz czy nie grasz”, „Moment prawdy” czy „Gwiezdny cyrk”. Teraz, po wielu latach, wraca do stacji Polsat, gdzie poprowadzi nowe show.

W programie „Bitwa o palety” widzowie będą mogli śledzić zmagania bohaterów, którzy rywalizują o to, kto ubije najlepszy interes na licytacji palet w ciemno i sprzedaży pochodzących z nich towarów. Aby wygrać, trzeba wykazać się dobrą intuicją, chęcią podjęcia ryzyka oraz ponadprzeciętną żyłką handlowca. Licytacje dynamicznie i z humorem prowadzi Zygmunt Chajzer, który gwarantuje dobrą zabawę zarówno widzom jak i uczestnikom.

– „Bitwa o palety” to program, w którym główną rolę grają naprawdę wielkie emocje. Czasami uczestnicy dają się im ponieść i licytują naprawdę ostro. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana! A nasi bohaterowie nie boją się wyzwań. To fantastyczni ludzie, potrafiący się bawić, ale potrafiący również robić dobre interesy – mówi Zygmunt Chajzer.

Zasady programu „Bitwa o palety”

W programie biorą udział zarówno osoby, które zawodowo zajmują się handlem paletami, jak i te, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tą formą biznesu. Znajdziemy wśród nich stand-upera, fotografa, pszczelarza, muzyka, youtuberów, kierowcę czy informatyka.

W każdym odcinku występują cztery dwuosobowe drużyny, a do wylicytowania są tylko trzy palety – dwie z nich zapakowane są tak, że można nieco podejrzeć ich zawartość, natomiast jedna, szczelnie zakryta, pozostaje całkowitą tajemnicą dla kupujących. Po aukcji pierwszej palety towarzyszymy parze, która wygrała licytację i zabiera swój zakup, by rozpakować go i przekonać się, co jest w środku: kosztowne AGD, nowy sprzęt sportowy, używana elektronika, a może uszkodzone meble, zdekompletowane urządzenia i przedmioty o niskiej wartości, jakie trudno będzie sprzedać? Do licytacji drugiej palety przystępują trzy pozostałe drużyny. Po aukcji kolejna zwycięska para zabiera swoją zdobycz i udaje się na unboxing, zostawiając na placu boju dwie drużyny, które zmierzą się w licytacji o ostatnią paletę. Rywalizacja będzie tym bardziej zacięta, że przegrany odejdzie z niczym.

Od tej pory trzy drużyny, które pozostały w grze, mają dwa tygodnie na sprzedaż towarów ze swoich palet, a kamery programu śledzą ich postępy i podglądają sposoby na handel przedmiotami z drugiej ręki. Para, która osiągnie największy zysk, zostaje zwycięzcą odcinka.

Fenomen handlu paletami

Handel paletami to prawdziwy fenomen ostatnich lat. Każdego dnia do sklepów zwracana jest ogromna liczba przedmiotów, szczególnie tych zakupionych przez Internet. Na świecie wielkie sieci handlowe uczyniły ze zwrotów konsumenckich ogromne biznesy. Rynek ciągle się rozwija, wywołując ogromne zainteresowanie pośredników w tym handlu. Również w Polsce to coraz popularniejsze źródło utrzymania i budzące emocje zjawisko. Zwrócone towary potrafią bowiem być dla handlowców prawdziwą żyłą złota. Niektórzy wręcz specjalizują się w tego typu sprzedaży – kupują palety, nie wiedząc co się w nich znajduje, by później zbyć towar za najlepszą możliwą stawkę.

Program „Bitwa o palety” zadebiutuje na antenie Super Polsat już 4 listopada. Premierowe odcinki zaplanowane są od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00.

Czytaj też:

Na Max wpada oscarowy film sprzed roku. To bardzo mocne kinoCzytaj też:

Kolejna gwiazda TVP dokonała coming outu. „Musiałam to ukrywać”