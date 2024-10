Piotr Rubik szykuje się na huragan w USA. „Wszyscy wykupują papier toaletowy”

W 2023 roku Piotr Rubik podjął z żoną radykalną decyzję i z całą rodziną przeprowadził się za ocean. Wybrali słoneczny region, jakim jest Floryda, jednak teraz doświadczają tego, że życie w tych okolicach wiąże się też z minusami i zagrożeniami. Kompozytor ujawnił właśnie, że stoi w obliczu zbliżającego się huraganu.

Piotr Rubik o huraganie

W lipcu ubiegłego roku Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami Heleną i Alicją przenieśli się do Miami. Od tamtej pory w sieci chętnie relacjonowali swoje życie w nowej rzeczywistości, w której musieli mierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. Swoim obserwatorom opowiadali m.in. o problemach z remontem, fachowcami, lekarzami czy cenami. Mimo tego, utrzymywali, że życie w Stanach Zjednoczonych ma zdjecydowanie więcej plusów i zdecydowali się na sprzedaż swojej willi na warszawskim Wilanowie. Tymczasem para musi martwić się o swoje obecne lokum, a wszystko z powodu nadchodzącego huraganu.

Od kilku dni w światowych mediach pojawiają się informacje na temat zbliżającego się do Stanów Zjednoczonych huraganu Milton. Według synoptyków już na dniach może on uderzyć we Florydę. Choć mieszkańcy tego rejonu starają się myśleć pozytywnie, to równocześnie racjonalnie podchodzą do sytuacji i przygotowują się na wypadek trudnych chwil, o czym w sieci opowiedział właśnie Piotr Rubik.

– Wszyscy szykujemy się na nadejście huraganu Milton. Ma to nastąpić w nocy ze środy na czwartek. Wydaje się, że Miami będzie bezpieczne. Większość naszych znajomych z zachodniego wybrzeża udaje się właśnie do nas w ramach ewakuacji. Oczywiście nigdy nic nie wiadomo, ale mam nadzieję, że huragan osłabnie i nie skręci do nas. Na razie wszyscy wykupują papier toaletowy i wodę, a my cieszymy się tym, że w sumie nawet nie pada, nie wieje. Cisza przed burzą. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze — mówił.

Żona kompozytora z kolei dodała, że w okolicy Miami-Dade w celach bezpieczeństwa pozamykano szkoły. Ze względu na to córki pary zostały w domu. Lekcje na razie będą odwołane w dwa dni, ale mają być one odrobione w innym terminie.

