Nauczyła Polaków pić cappuccino. Dziś jest na liście najbogatszych

Teresa Mokrysz jako nastolatka z powodzeniem próbowała sił w sporcie, później została pracowniczką urzędu, aż w końcu postanowiła zaryzykować i założyła własną firmę. Od lat zajmuje wysokie pozycje w naszym rankingu najbogatszych Polek. Jak osiągnęła sukces?

Droga Teresy Mokrysz

W wieku nastoletnim Teresa Mokrysz zdobywała liczne nagrody w biegach narciarskich. Kiedy miała zaledwie 14 lat, opuściła dom rodzinny i zamieszkała w internacie. Jak wspominała później w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów", mieszkanie w 6-osobowym pokoju nauczyło ją tolerancji i zaradności. Wiadomo, że marzyła o studiowaniu prawa, ale w rodzinnym domu usłyszała, że nie ma na to pieniędzy. „Odpowiedziałam, że w takim razie wychodzę za mąż i opuszczam dom. I tak zrobiłam — nigdy już do domu rodzinnego do Istebnej nie wróciłam” — opowiadała.

Wyszła za mąż w wieku 18 lat. Wraz z Kazimierzem Mokryszem postanowili iść na studia. Trzy lata później urodziła się córka Sylwia, później syn Adam. Po ukończeniu kierunku na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Teresa Mokrysz pracowała w Urzędzie Miejskim w Ustroniu. Równocześnie młode małżeństwo otworzyło zakład produkcji elementów budowlanych, a po pięciu latach zmienili działalność na... produkcję paluszków. Okazało się to wielkim hitem i przyniosło spory zysk. „Te paluszki to był strzał w dziesiątkę — mieliśmy przecież rok 1986, na rynku pusto, nic więc dziwnego, że po paluszki ustawiały się kolejki odbiorców” — wspominała w rozmowie z „Wysokimi Obcasami”.

„Na pomyślność w biznesie składają się umiejętność podejmowania ryzyka, zdolność przewidywania, upór, wiedza oraz szczęście, a często nawet przypadek. Szczęście i u mnie odegrało rolę. Przede wszystkim szczęście do wspaniałych ludzi” — dodawała Mokrysz w wywiadzie dla „Dziennika Zachodniego”.

Szczęście dopisało kobiecie w 1987 roku, kiedy podczas lotu do Londynu usiadła obok Polki, która pracowała jako przedstawicielka firmy wytwarzającej śmietankę w proszku do kawy. Ta namówiła Teresę Mokrysz, żeby spróbowała swoich sił w takim biznesie. „Na całego tira śmietanki trzeba było 30 tys. dol., ale od męża pożyczyłam 10 tys. dol. i za tyle sprowadziłam. Bałam się ryzyka. Potem całą przepakowaną śmietankę przywiozłam do Ustronia i znów poprosiłam męża, by mi pomógł to sprzedać. Najlepiej przy tych paluszkach — tu karton śmietanki, tam karton. I tak się to zaczęło” — zdradziła.

