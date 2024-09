Nie żyje gwiazda „Harry'ego Pottera”. Słynna profesor McGonagall miała 89 lat

Wiadomość o odejściu pierwszej damy brytyjskiego kina została podana przez BBC. Dziennikarze powołali się na rodzinę aktorki, która wydała oficjalne oświadczenie. „Z wielkim smutkiem musimy poinformować o śmierci Dame Maggie Smith” – napisali synowie gwiazdy, Toby Stephens i Chris Larkin. Dodali, że dwukrotna laureatka Oscara „odeszła spokojnie w szpitalu, wczesnym rankiem w piątek 27 września” i do końca była z rodziną oraz przyjaciółmi. „Pozostawiła dwóch synów i pięcioro kochających wnucząt, które są zdruzgotane stratą swojej niezwykłej matki i babci” — czytamy.

Życie i kariera Maggie Smith

Maggie Smith, a właściwie Margaret Natalie Smith, urodziła się 28 grudnia 1934 roku na przedmieściach Londynu, jako córka lekarza i sekretarki. Kiedy miała 4 lata, przeprowadziła się z rodzicami i starszymi o sześć lat braćmi bliźniakami do Oksfordu. Do 16. roku życia kształciła się w Oxford High School, a następnie postanowiła studiować aktorstwo. Na scenie zadebiutowała już w 1952 roku, grając na Broadwayu w sztuce „New Faces of '56”. Cztery lata później po raz pierwszy pojawiła się na ekranie.

W 1963 Maggie Smith została zaangażowana do The National Theatre, lecz rówocześnie dynamicznie rozwijała filmową karierę. W 1965 roku zdobyła pierwszą nominację do Oscara za rolę w filmowej adaptacji „Otella” (w produkcji grała u boku Michaela Gambona, który później wcielał się w Albusa Dumbledore’a w serii filmów o Harrym Potterze). Popularność przyniosła jej natomiast rola w „Pełni życia panny Brodie” (1969).

W kolejnych lata wystąpiła w takich produkcjach, jak m.in. „Hedda Gabler”, „Suita kalifornijska” (za rolę w tym filmie otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej), „Pokój z widokiem” (za odgrywanie postaci Charlotte Bartlett została ponownie nominowana do Oscara), „Zakonnica w przebraniu” czy „Zakonnica w przebraniu 2”. Wystąpiła też w dwóch filmach Agnieszki Holland – „Tajemniczy ogród” (1994) oraz „Washington Square” (1997). Z kolei w 2001 roku została po raz szósty nominowana do Oscara w kategorii „najlepsza aktorka drugoplanowa” za rolę w brytyjskim kryminale „Gosford Park”. Maggie Smith przeszła jednak do kanonu popkultury jako profesor McGonagall w serii filmów o Harrym Potterze (2001–2011) oraz urocza arystokratka Violet Crawley w serialu „Downton Abbey” (2010–2015).

„Każdy, kto kiedykolwiek dzielił scenę z Maggie, potwierdzi jej bystre oko, cięty dowcip i niezwykły talent. Była prawdziwą legendą swojego pokolenia. Na szczęście nadal będzie żyła w tak wielu wspaniałych rolach na ekranie” – napisał w sieci Hugh Bonneville, który zagrał z Maggie Smith w „Downton Abbey”.

Warto dodać, że obok sześciu nominacji i dwóch wygranych Nagród Akademii Filmowej, Maggie Smith otrzymała również nagrodę Tony, cztery nagrody Primetime Emmy, pięć nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej i trzy Złote Globy. Za wybitne zasługi została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego, a w 1990 roku otrzymała honorowy tytuł szlachecki. W 1994 roku dostała również tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Cambridge.

