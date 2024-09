QUIZ. Rozpoznaj polskie gwiazdy na archiwalnych zdjęciach z PRL-u!

W tamtych czasach gwiazdy były bohaterami milionów Polaków, przyciągając ich przed ekrany telewizorów i kin. Wielu z nich zdobywało nie tylko krajową popularność, ale i międzynarodowe uznanie. Jednak wizerunki sprzed lat mogą różnić się od tych, które kojarzymy dziś, po wielu latach kariery i przemian. W tym quizie odświeżysz swoje wspomnienia z tamtych czasów, a także zmierzysz się z wyzwaniem – czy rozpoznasz te twarze sprzed lat, gdy styl, moda i fryzury były zupełnie inne?

Nasz quiz to okazja do sprawdzenia swojej pamięci, a także przyjemny powrót do przeszłości, gdy PRL-owska kultura rozkwitała, a ekranizacje z tamtych lat tworzyły niezapomniane wspomnienia. Kto wie, może odkryjesz, że potrafisz rozpoznać więcej gwiazd, niż się spodziewałeś?

Zapraszamy do zabawy, a jednocześnie refleksji nad tym, jak czas zmienia wizerunek i jakie dziedzictwo zostawili po sobie artyści minionej epoki!