Goździalska ironicznie o powodziach w Polsce. Jej słowa oburzyły Korwin-Piotrowską

Od tygodnia w południowo-zachodniej części Polski trwają wielkie powodzie, w wyniku których tysiące osób straciły cały swój dobytek. W związku z tą tragedią wiele osób mówi w mediach społecznościowych o tym, jak można pomóc poszkodowanym i podaje linki do licznych zbiórek. Równocześnie, jeżeli ktoś pokazuje swój udział w eventach czy promuje inne biznesy, niejednokrotnie mierzy się z krytyką internautów, że „to nie jest dobry moment”. Teraz odniosła się do tego Monika Goździalska, a jej słowa skomentowała już Karolina Korwin-Piotrowska.

Karolina Korwin-Piotrowska odpowiada Monice Goździalskiej

Zarówno Monika Goździalska, jak i Karolina Korwin-Piotrowska słyną z tego, że lubią komentować w mediach bieżące wydarzenia – nie tylko te dotyczące show-biznesu, ale również społeczno-polityczne. Tym razem bohaterka show „The Real Housewives. Żony Warszawy” odniosła się do tematu powodzi i na Instagramie opublikowała prześmiewcze wideo, w którym opowiedziała o tym, czego, jej zdaniem, nie można obecnie robić ze względu na trudną sytuację w kraju. Każde zdanie rozpoczynała od słów: „Ponieważ trwa powódź”.

– Ponieważ trwa powódź... nie masz prawa się uśmiechać. Nie masz prawa reklamować swoich biznesów. Nie masz prawa wrzucać współprac. Nie masz prawa wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Wszystko, co zrobisz z uśmiechem na twarzy, jest niewskazane. Powinieneś nie zajmować się swoimi biznesami, tylko pomocą – zaczęła Monika Goździalska.

– Nie masz prawa zajmować się swoim życiem, tylko życiem ludzi, którzy teraz tego potrzebują. Nie masz prawa zajmować się swoim życiem, tylko zajmować tym, co tyczy się mieszkańców zalewowych terenów. Ludzie zastanawiają się nad tym, co mogą, a czego nie mogą. Wszyscy dookoła są rozliczani, w jaki sposób pomagają. Jeśli nie wrzucisz nic na Instagram, to znaczy, że nie pomagasz. Powinieneś rzucić swoje życie i jechać pomagać ludziom. Skoro masz więcej — powinieneś oddać wszystkie swoje oszczędności na pomoc powodzianom. Ludziom się w d***ch powywracało — kontynuowała celebrytka.

Jej słowa podzieliły internautów. Wiele osób zgodziło się z nią w komentarzach, podkreślając, że pomoc to nie tylko publikowanie postów na Instagramie. Inni natomiast byli zniesmaczeni opublikowanym przez Monikę Goździalską wideo. Później okazało się, że do drugiej z tych grup należy Karolina Korwin-Piotrowska. Dziennikarka udostępniła nagranie celebrytki na swoim InstaStories i napisała: „Ponieważ trwa powódź, można się zamknąć. Tylko tyle i aż tyle”.

Czytaj też:

Karolina Korwin-Piotrowska ostro o TVP w stanie likwidacji. „To chora instytucja”Czytaj też:

Karolina Korwin-Piotrowska skrytykowała Mariannę Schreiber. „Lepiej zrobić to u specjalisty”