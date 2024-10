Majka Jeżowska ofiarą przemocy domowej. „Wylądowałam w szpitalu”

Majka Jeżowska jest jedną z gwiazd najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”. Choć za nami już sześć odcinków, piosenkarka nadal jest doceniana przez widzów i jurorów, mając możliwość dalszego prezentowania swoich postępów na parkiecie. W ostatnim odcinku show 64-latka zdecydowała się jednak na smutne wyznanie. Przed kamerami opowiedziała o dramatycznych chwilach ze swojego życia.

Majka Jeżowska o przemocy domowej

W niedzielę 20 października uczestnicy „Tańca z gwiazdami” występowali do rockowych przebojów. Przed każdym tańcem, jak zwykle, w telewizji emitowano zapowiedzi. To właśnie podczas jednej z nich Majka Jeżowska wyjawiła, że rock jest dla niej filozofią życia „w poczuciu wolności i bycia sobą w zgodzie ze sobą”, a także siłą. Następnie dodała, że według niej kobiety są silne wtedy, kiedy pragną wolności. Na dowód swoich słów podzieliła się z widzami Polsatu smutną historią sprzed lat.

Majka Jeżowska ujawniła, że niedługo po narodzinach syna została pobita przez swojego męża. Wspomniała, że w wyniku ciosu zadanego przez ukochanego trafiła do szpitala. Jego uderzenie mogło skończyć się dla niej utratą głosu. Choć do oczu napłynęły jej łzy, zdołała opowiedzieć o koszmarze przeżytym w małżeństwie.

— Byłam wtedy bardzo młoda, urodziłam syna i doświadczyłam przemocy w domu, konkretnie z ręki męża. Wydawało mi się, że się zmieni dla mnie. Wylądowałam w szpitalu po jednej z kłótni. Zostałam uderzona, jak to się mówi, z byka, czyli czołem prosto w krtań. Gdyby cios był 2 milimetry niżej, to zostałyby przerwane struny głosowe i straciłabym głos — wyjawiła Majka Jeżowska.

– Nie straciłam i uciekłam od damskiego boksera, najszybciej jak się dało. Trzeba zawsze kochać siebie przede wszystkim i walczyć o siebie. I nigdy nie wolno się poddawać. No i to jest mój rock'n'roll. To jest moja rockandrollowa droga – kontynuowała piosenkarka, dodając, że swój taniec dedykuje wszystkim dziewczynom, które jeszcze nie mają w sobie siły, by odejść od przemocowego partnera.

Jej wyznanie zrobiło wrażenie nie tylko na widzach, którzy uchronili ją przed eliminacją z programu, ale także na członkini jury. Po fokstrocie zaprezentowanym przez Majkę Jeżowską i Michała Danilczuka głos zabrała Ewa Kasprzyk. – Ja ciebie nie znałam z tej strony. Ja widziałam tylko twoją roześmianą twarz, którą chciałaś pokazać światu. A ty pokazałaś swoje przepiękne, pęknięte wnętrze i chyba wszystkie kobiety, które jeszcze nie czują się wolne, powinny wreszcie zrozumieć to, co do nich powiedziałaś – skwitowała aktorka.

