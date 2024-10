Zamieszanie po werdykcie w „Tańcu z gwiazdami”. „Wielka niesprawiedliwość”

W niedzielę 20 października na parkiecie „Tańca z gwiazdami” zaprezentowało się osiem par: Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Rafał Zawierucha i Daria Syta, Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin, Filip Bobek i Hanna Żudziewicz oraz Filip Lato i Julia Suryś. Tym razem gwiazdy zatańczyły pierwszy taniec ze swoimi partnerkami i partnerami, natomiast drugi z wylosowanymi tancerzami. Finalnie z programem pożegnały się dwa duety.

Kto odpadł z „Tańca z gwiazdami”?

Dotychczas z 15. edycją tanecznego show Polsatu pożegnali się Piotr Świerczewski i Izabela Skierska, Natalia Nykiel i Jacek Jeschke, Olga Bończyk i Marcin Zaprawa oraz Michał Meyer i Klaudia Rąba. W najnowszym odcinku dołączyły do nich kolejne pary. Przez to, że w zeszłotygodniowym odcinku z udziałem najbliższych gwiazd nikt nie odpadł, teraz musiały zrobić to aż dwa duety.

W pierwszej części programu pary zatańczyły różne tańce do rockowych przebojów i byli klasycznie oceniani przez jurorów. Następnie uczestnicy z nowymi, wylosowanymi w zeszłym tygodniu, partnerami stanęli do pojedynku par w rytmie rock and rolla. W czterech rundach zobaczyliśmy po dwie pary w starciu jeden na jeden. Podczas tej rywalizacji jurorzy mieli do dyspozycji po jednym punkcie, który przyznawali lepszej ich zdaniem parze. Równocześnie widzowie głosowali przez SMS i w aplikacji podczas obu części show.

Po zsumowaniu punktów z dwóch odcinków na szczycie tabeli uplasowali się Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz (którzy otrzymali maksymalne oceny od jurorów), a za nimi Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Rafał Zawierucha i Daria Syta. Na dole z kolei znaleźli się Anna Maria Sieklucka oraz Michał Kassin. Finalnie to właśnie oni odpadli z show, a także Filip Lato oraz Julia Suryś. Zagrożona była również Majka Jeżowska, jednak piosenkarka pozostała w programie i za tydzień znowu będziemy mogli oglądać ją na parkiecie.

– Dziękuję, że mogłam tutaj być i pokazać siebie od tej prawdziwej strony – powiedziała po ogłoszeniu werdyktu Anna Maria Sieklucka.

Informacja o tym, kto odpadł z show, nie spodobała się widzom, którzy postanowili wyrazić swoje niezadowolenie w sieci. W komentarzach czytamy: „Dlaczego nie odpadła ta Majka?!”, „Od początku Ama była niesprawiedliwie oceniana”, „Wielka szkoda”, „Powinna odpaść Majka. Nie ma porównania, jak tańczy ona, a jak tańczyły pary, które odpadły”, „Ama zdecydowanie nie powinna odpaść. Uprzedzenia do nich jury miało już na samym początku, a z każdym odcinkiem robiła największy progres”, „Wielka niesprawiedliwość! Ama, Michał pokazaliście wielką klasę, której nikt inny w tym programie nie miał”, „Zamiast Filipa Lato powinien dziś odpaść Rafał Zawierucha”, „Totalna żenada. Te pary powinny zostać” czy „To była ustawka, bo ja nie wierzę, żeby Majka Jeżowska ich wszystkich pokonała”.

