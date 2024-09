Polska tancerka ujawniła szokujące kulisy współpracy z Jennifer Lopez

Klaudia Antos jest zawodową tancerką i choreografką, którą szeroka publiczność poznała w 2016 roku dzięki programowi „You Can Dance”, gdzie zajęła 8. miejsce. Dwa lata później wyjechała do Stanów Zjednoczonych, aby tam rozwijać swoją karierę. Gwiazda występowała u boku takich sław, jak Rihanna, Chris Brown czy Jennifer Lopez.

Klaudia Antos o współpracy z Jennifer Lopez. „Jest zakopleksiona”

Ostatnio bardzo głośno jest w sieci o nieprzyjemnym zachowaniu Jennifer Lopez, a zagraniczne media plotkarskie zwracają uwagę na to, że właśnie przez trudny charakter piosenkarki, doszło do jej ponownego rozstania z Benem Affleckiem. O współpracy z tą gwiazdą opowiedziała teraz w podcaście Żurnalista sama Klaudia Antos, nie ukrywając, że autorka hitów takich jak „Let's Get Loud” czy „On the Floor”, jest zazdrosna oraz „zakompleksiona” i wbijała jej tzw. „szpileczki”.

– Są dni przymiarek. Wszyscy przymierzają oczywiście outfity, jakie tam mamy mieć na występie. Wszystko musi być zaakceptowane przez artystę. Ona mówi: okej, wszyscy się przebierają, chcę zobaczyć każdego, ale nie Klaudię – zaczęła opowieść Antos.

W odpowiedzi Antos postanowiła zapytać dyrektora kreatywnego show, w czym jest problem i czy została zwolniona. – Nie, po prostu Jennifer nie chce cię widzieć w tym stroju teraz, bo boi się tego, jak będziesz wyglądać – usłyszała.

Jak przyznała polska tancerka, tego typu sytuacje często się powtarzały, ponieważ z Jennifer Lopez pracowała wielokrotnie. Amerykańska gwiazda miała być niezadowolona głównie wtedy, kiedy Klaudia Antos miała tańczyć w strojach, które odsłaniały jej ciało.

– Szanuje mnie jako tancerkę i zawsze mówiła, że bardzo lubi, jak tańczę, no bo zatrudniała mnie na ogromną ilość produkcji. Ale jeśli chodzi o taką relację kobieta z kobietą, no to była zazdrosna – przyznała Antos.

