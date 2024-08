Grała jedną z najbardziej kultowych ról w historii telewizji. Tak wygląda dziś

Sherilyn Fenn pochodzi z muzycznej rodziny – jej mama grała na keyboardzie, a ojciec zajmował się promowaniem gwiazd muzycznych, takich jak Alice Cooper czy Suzie Quatro. W dzieciństwie aktorki, jej rodzina często się przeprowadzała i dopiero, gdy Fenn miała 17 lat, postanowili osiedlić się w Los Angeles. Niedługo później gwiazda wstąpiła do Szkoły Teatralnej Lee Strasberga.

Fenn opowiadała w wywiadach, że zamiast czekania na bycie „odkrytą”, chciała grać i wzbogacać swój warsztat, dlatego często podejmowała się nawet ról w niskobudżetowych produkcjach. W 1985 roku podczas pracy przy krótkim filmie studenckim „Dummies” poznała Johnny'ego Deepa, a ich znajomość przekształciła się w 3,5-letni związek.

Aktorka, mimo skrupulatnie sformułowanej umowy z producentami, często namawiana była do tego, aby zagrać nago. Od początku postrzegana była jako symbol seksu, przez co najczęściej otrzymywała role o takim zabarwieniu. Po tym, jak ogromne kontrowersje wywołał jej angaż w romansie z tłem erotycznym pt. „Spotkanie dwóch księżyców”, postanowiła jednak zwiększyć kontrolę nad swoją karierą i zaczęła skrupulatniej dobierać role.

Sherilyn Fenn, czyli słynna serialowa Audrey Horne z „Miasteczka Twin Peaks”

Niedługo po tym David Lynch i Mark Frost zaproponowali jej pracę na planie „Miasteczka Twin Peaks”. Fenn wcieliła się w szkolną femme fatale Audrey Horne, szukającej akceptacji i prawdziwej miłości oraz podkochującej się agencie Dale'u Cooperze, granym przez Kyle'a MacLachlana. Mimo, że od premiery serialu minęło już ponad 30 lat, do tej pory stworzona przez nią postać, jest jedną z najbardziej kultowych w historii telewizji. Wszyscy pamiętają jej styl ubierania się, kanciaste spódniczki i charakterystyczne swetry. Legendarne stały się szczególnie dwie sceny z jej udziałem – słynny „Taniec Audrey”, do którego muzykę skomponował Angelo Badalamenti, a także ujęcie z wisienką, którą Fenn wkłada do ust, a po chwili wyjmuje ją, tyle że z zawiązanym ogonkiem.

Po „Twin Peaks” Sherilyn Fenn grała jeszcze w wielu głośnych produkcjach, w tym tytułach: „Dzikość serca”, „Myszy i ludzie”, „Jezioro marzeń” czy „Kochane kłopoty”. W 2017 roku, w kręconym po latach nowym sezonie „Twin Peaks”, również powróciła do serialu.

Zobaczcie, jak od czasu kultowego „Twin Peaks” zmieniła się aktorka.

