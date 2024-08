Matteo Bocelli i sanah w nowym utworze. Polka opowiedziała o ich współpracy

W piątek 23 sierpnia wschodzący gwiazdor z pogranicza muzyki pop i klasyki Matteo Bocelli oraz polska artystka sanah zaprezentowali fanom wspólną piosenką „Falling Back”. Data premiery nie była przypadkowa. W sobotę oboje pojawili na scenie PGE Narodowego w Warszawie jako goście specjalni koncertu Andrei Bocellego, gdzie po raz pierwszy wykonali tę piosenkę na żywo.

O czym jest wspólna piosenka sanah i Matteo Bocelliego?

Współpraca przy „Falling Back” to kolejny ważny rozdział w karierze Matteo Bocellego i następca świetnie przyjętego debiutanckiego albumu „Matteo”. Matteo i sanah napisali „Falling Back” podczas wspólnych sesji nagraniowych w Mediolanie. Singiel dotyka surowych emocji oraz wytrwałości, których poszukujemy w każdej relacji. Zachwycający popowy utwór uwypukla wokalne zdolności dwójki artystów.

– Praca z sanah nad „Falling Back” była dla mnie niesamowitą podróżą. Od momentu, gdy pierwszy raz nawiązaliśmy kontakt, uderzyły mnie jej wyjątkowy głos i artystyczna wizja. Współpraca z nią była naprawdę inspirującym doświadczeniem. Ona wnosi pasję i autentyczność do każdej nuty, którą śpiewa. Jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego – mówił przed premierą „Falling Back” Matteo.

– Proces pisania tej piosenki był wyjątkowy dla nas obojga. Chcieliśmy stworzyć coś, co rezonuje na poziomie emocjonalnym, uchwycić wrażliwość i siłę, które istnieją we wszystkich związkach. Spędziliśmy godziny, dopracowując tekst i melodię, upewniając się, że każdy element piosenki przekazuje emocje, które czuliśmy podczas jej pisania. sanah jest niesamowicie utalentowaną artystką i songwriterką, a możliwość obserwowania jej pracy i tworzenia czegoś wspólnie są czymś, za co jestem bardzo wdzięczny – dodaje.

Przed premierą „Falling Back” sanah także krótko podsumowała współpracę z Matteo. – To było niesamowite doświadczenie. On jest niezwykle utalentowany, a łączenie naszych pomysłów wyszło bardzo naturalnie. Jestem bardzo wdzięczna, że mogliśmy razem pracować. To dla mnie prawdziwy przywilej – powiedziała Polka.

Matteo Bocelli i sanah. Co ich łączy?

Matteo Bocelli przeciera szlaki ze swoją unikatową mieszanką popu i klasyki. Jego koncerty w Europie, Ameryce Północnej i Australii wyprzedają się błyskawicznie. Od czasu wspólnego singla z ojcem artysty, Andreą Bocellim w 2018 – „Fall On Me”, aż po wspólny występ na gali Oscarów, w trakcie której Matteo i Andrea wykonali nową wersję „Time To Say Goodbye”, Matteo poszerza grono swoich fanów na całym świecie. To początek długiej i owocnej kariery.

sanah to wokalistka, kompozytorka, skrzypaczka. Zdobyła olbrzymi rozgłos za sprawą singla „Szampan”. Debiutancki album „Królowa dram” pobił wszelkie wyniki sprzedaży. Następnie sanah wydała jeszcze albumy „Irenka” (2021), „Uczta” (2022), „sanah śpiewa poezyje” (2022), a wszystkie z nich debiutowały na szczycie list sprzedaży i mają status diamentowej płyty. Wiosną 2024 ukazał się najnowszy album artystki „Kaprysy”.

Czytaj też:

To najsmutniejszy serial w historii Netfliksa? „Wypadek” hitem w PolsceCzytaj też:

Rusza nowa telewizja! Powracają Ogórek i Adamczyk oraz... „Wiadomości”