Martyna Wojciechowska zaskoczyła wyglądem na ramówce TVN. „Po raz pierwszy w życiu”

Martyna Wojciechowska od lat pozostaje jedną z największych i najbardziej charakterystycznych twarzy telewizji TVN. Jednak mimo statusu gwiazdy, prezenterka nie wybiera elementów garderoby z najbardziej prestiżowych domów mody i przez lata wypracowała sobie własny, nieco skromniejszy styl. Tym razem zaskoczyła fanów i postanowiła zaszaleć. Postawiła na mocny kolor!

Martyna Wojciechowska w niecodziennej stylizacji

W środę 21 sierpnia w sopockim hotelu Sheraton odbyła się prezentacja ramówki TVN-u na jesień 2024. Z tej okazji na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo gwiazd stacji, które promowały swoje programy w wymyślnych stylizacjach. Choć zazwyczaj Martyna Wojciechowska na takich wydarzeniach pozowała do zdjęć w kreacjach w czarnym, oliwkowym, brązowym lub białym odcieniu, tym razem wszystkich zaskoczyła.

Prezenterka zjawiła się bowiem na evencie stacji w zestawie złożonym z długich spodni z wysokim stanem, dopasowanej kamizelki, a także oversize'owej marynarki z atelier polskiej marki Zaquad. Zaskakujący był kolor tego kompletu, ponieważ Martyna Wojciechowska zdecydowała się... na cukierkowy róż! Co więcej, do całości dopasowała pomarańczowe sneakersy. Jak zdradziła w opublikowanym w mediach społecznościowych poście, po raz pierwszy w życiu zdecydowała się na taki look.

„Halo Sopot! I wtedy wchodzę ja... CAŁA NA RÓŻOWO! (Po raz pierwszy w życiu!). Dziś oficjalna prezentacja jesiennej ramówki TVN i jubileuszowego 15 SEZONU programu KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA! Od 1 września W KAŻDĄ NIEDZIELĘ godz. 12:00, W SAMO POŁUDNIE? na antenie TVN i na platformie Max” – poinformowała na Instagramie.

Pod wpisem momentalnie zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów. Czytamy: „Ten róż powinien być częstszy! Super wybór”, „Martynka w różowym garniturze jak modelka. Dla mnie bomba”, „To jest jakiś ogień! Fenomenalnie”, „Wspaniale wyglądasz w tym różu” czy „Rewelacja”.

