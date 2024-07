Marianna Schreiber ujawniła, co zmieniła w twarzy. Lista jest długa

W ostatnich miesiącach Marianna Schreiber zaczęła być niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje niekiedy kontrowersyjne zdjęcia i wpisy, które później odbijają się szerokim echem w tabloidach. Teraz celebrytka po raz kolejny zszokowała swoich obserwatorów i ujawniła, jakie zabiegi przeszła, by poprawić swój wygląd.

Operacje plastyczne Marianny Schreiber

Nie jest tajemnicą, że kilka lat temu Marianna Schreiber pojawiła się w programie „Top Model”. Kobieta wzięła udział w castingu i choć nie przeszła eliminacji, zyskała rozpoznawalność. Media rozpisywały się wówczas o małżonce polityka PiS-u, która chce zostać modelką. Minęło kilka lat i 31-latka zdążyła rozstać się z Łukaszem Schreiberem, a także odmienić swój wygląd.

Choć metamorfoza celebrytki widoczna jest na pierwszy rzut oka, dotychczas nie opowiadała ona o wszystkich przebytych zabiegach – wiadomo było jedynie, że niedawno przeszła operację nosa i zastanawiała się nad operacją piesi. Teraz okazało się, że Marianna Schreiber sporo zainwestowała w przemianę swojej twarzy.

Jedna z fanek zapytała ją w mediach społecznościowych o dokładne operacje i zabiegi, którym się poddała. Napisała: "Proszę napisać, co konkretnie Pani zrobiła. To będzie bardzo pouczające!". Celebrytka zaskoczyła szczerością i opisała, co pomogło jej w metamorfozie. Nie było tego mało.

„Operację nosa, mezoterapia, terapia osoczem, uelastycznienie skóry na twarzy i likwidacja przebarwień, brak solarium rzecz jasna (na starym zdjęciu myślałam, że opalanie jest super – dziś unikam słońca), podcinałam powieki, wypełniałam fałdy nosowo – wargowe no i dbam o cerę jak mogę. Oczywiście nosiłam też aparat na zęby co cofnęło górną szczękę i zmniejszyło wystający zgryz oraz wyrównało zęby. Reszta to wiadomo – zadbałam o włosy, brwi itp”. – napisała Schreiber.

Internautki doceniły szczerość Schreiber w kwestii „majstrowania” przy wyglądzie. Skomentowały: „Bardzo szczera odpowiedź, a nie: dieta to zrobiła itp. bzdury”, „Podziwiam za szczerość i faktycznie zmiana na plus”, „Nie podzielam pani poglądów, ale szanuję za glow up. Pięknie jest!”.

