Babiarz wywołał burzę słowami w TVP. Politycy PiS nie kryją zachwytu

Za nami historyczna ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podczas części artystycznej zaprezentowano m.in. jeden z największych współczesnych hitów czyli „Imagine” Johna Lennona. Utwór wykonała na Sekwanie francuska artystka Juliette Armanet. Towarzyszył jej akompaniujący na „płonącym” fortepianie Sofiane Pamart.

Paryż 2024. Babiarz doszukał się idei komunizmu w „Imagine”

Widzowie, którzy oglądali uroczystości z Paryża, mogli usłyszeć zaskakujący komentarz Przemysława Babiarza. – Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział prezenter odnosząc się do słów piosenki.

Nie był to pierwszy tego typu komentarz Przemysława Babiarza. Prezenter ma wyraźny problem z utworem byłego beatlesa. Podczas igrzysk w Pekinie w 2008 roku, gdy „Imagine” wybrzmiało podczas ceremonii otwarcia, również przypisywał piosence komunistyczne przesłanie. – Z jednej strony apel o pokój, równość i braterstwo dla całej ludzkości, taka utopijna wizja świata, a trzeba dostrzec, że kompozycja zawiera stanowczy i kontrowersyjny przekaz o komunistycznym, anarchistycznym i antyreligijnym zabarwieniu – stwierdził wówczas.

Paryż 2024. Politycy o słowach Przemysława Babiarza

Na reakcję polityków nie trzeba było długo czekać. „Dziękuję redaktorowi Babiarzowi za głos rozsądku i uczciwości w tym politpoprawnym szaleństwie” – napisała Beata Szydło na swoim profilu w mediach społecznościowych. „Pełen szacunek dla Przemysława Babiarza Jeden z ostatnich trzeźwo myślących w tuskowej tvp” – dodał Rafał Bochenek. Z kolei Michał Dworczyk stwierdził, że słowa prezentera były „niezwykle ważne i odważne”.

O nieco szerszy komentarz pokusił się Sebastian Kaleta. Polityk Suwerennej Polski stwierdził, że „ceremonia otwarcia ma na celu pokazanie przez gospodarza światu co ma do zaoferowania”. „Francja dziś pokazała transów pozujących do formy »Ostatniej Wieczerzy« i wiele innych podobnych akcentów. Idealne podsumowanie Przemysława Babiarza lewackiej ceremonii otwarcia igrzysk” – ocenił poseł.

