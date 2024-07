Europoseł PiS chce zablokować film Agnieszki Holland. Apeluje o „natychmiastowe wstrzymanie”

Przez wiele miesięcy trwała publiczna debata na temat filmu Agnieszki Holland. Z jednej strony, uznana reżyserka odbierała nagrodę na festiwalu filmowym w Wenecji, a z drugiej była kreowana przez ówczesny rząd na naczelnego wroga Polski. „Zielona granica” opowiadająca o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej wywołała bowiem wiele kontrowersji. Okazuje się, że emocje wokół produkcji jeszcze nie opadły.

Michał Dworczyk apeluje do organizatorów festiwalu

„Zielona granica” zdobyła m.in. nagrodę jury podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji oraz polskiego Orła za „najlepszy film”. Produkcja od początku była jednak krytykowana przez prawicowych polityków, którzy przypuścili atak na reżyserkę i jej obraz. W pewnym momencie nawet MSWiA nakazało, by we wszystkich kinach studyjnych w Polsce był wyświetlany specjalny spot poprzedzający projekcję filmu, który miał wyjaśniać „nieścisłości” w produkcji.

Choć od tych wydarzeń minęło wiele miesięcy, a film Agnieszki Holland był hitem w kinach, to temat nadal budzi wielkie kontrowersje. Otóż „Zielona granica” znalazła się teraz w programie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, który rozpoczął się 18 lipca we Wrocławiu. W trakcie 11 dni wyświetlonych zostanie blisko 300 filmów. Pokaz „Zielonej granicy” został zaplanowany na 26 lipca o godz. 22:00 na wrocławskim rynku. Teraz okazało się, że nie zgadza się na to Michał Dworczyk.

„Nie do wiary, że po dramatycznych wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej, po zabójstwie polskiego żołnierza, są ludzie, którzy promują filmy szkalujące Wojsko Polskie i funkcjonariuszy Straży Granicznej…” – napisał w serwisie X (dawnym Twitterze) były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a obecnie eurodeputowany z ramienia PiS.

Następnie wystosował specjalne pismo do organizatorów festiwalu, po to, by zablokować darmowy pokaz filmu Agnieszki Holland. Pokazał jego treść na wspomnianej platformie.

„Zwracam się do Państwa z pilną prośbą o natychmiastowe wstrzymanie pokazu filmu «Zielona Granica». […] W obliczu wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy oraz z uwagi na szacunek do polskiego munduru, uważam, że emitowanie tego filmu jest szkodliwe społecznie i wpłynie na pogłębianie podziałów w społeczeństwie” – stwierdził Michał Dworczyk.

