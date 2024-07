Magda Mołek w poruszającym wpisie po rozstaniu. Te słowa dają wiele do myślenia

Kilka miesięcy temu media obiegła zaskakująca wiadomość o rozwodzie Magdy Mołek z Maciejem Taborowskim. Dziennikarka opublikowała wówczas w mediach społecznościowych oświadczenie i zapewniła, że nie będzie później komentowała kulis rozstania. Teraz zamieściła jednak w sieci wymowny wpis, który daje wiele do myślenia.

Magda Mołek o wsparciu ludzi

Magda Mołek za Macieja Taborowskiego wyszła w 2011 roku. Prawnik i współpracownik Adama Bodnara był drugim mężem dziennikarki. Przez lata uchodzili za niezwykle zgodną parę i wspólnie doczekali się dwójki synów: 13-letniego Henryka i 6-letniego Stefana. Unikali skandali i wydawało się, że mają udane życie, dlatego kiedy w połowie marca 2024 roku była prowadząca „Dzień Dobry TVN” poinformowała, że podjęła decyzję o rozwodzie, wiele osób było zaskoczonych.

— Stanęłam po swojej stronie, do tej decyzji długo dojrzewałam. To był akt odwagi. (...) Uważam, że dojrzali dorośli, jak podkreśla psycholożka Asia Flis, potrzebują partnerstwa, a nie projektu do zrealizowania. (...) Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. (...) Sama podjęłam właściwą dla siebie decyzję i wzięłam za nią odpowiedzialność — mówiła Magda Mołek w rozmowie ze „Zwierciadłem”.

Według informacji jednego z portali, 15 kwietnia Magda Mołek przestała być żoną Macieja Taborowskiego. Od tamtej pory stara się dojść do siebie. „Przez wiele ostatnich miesięcy przekonałam się, że bycie «dzielną» to ogromne obciążenie. Starałam się więc robić swoje, tak, jak mogę i umiem w danym momencie, na ile starczało mi sił. I choć wiele razy nie starczało, to trwałam w tym. A to dla mnie — tej zawsze dzielnej i odważnej — było ogromnym wyzwaniem. Ale dziś wiem, że nie muszę i nie chcę być dzielna. A jak sobie na to pozwalam, to zaczynam spokojniej żyć. (...) I wiem, że sobie poradzę – jakoś. I to «jakoś» będzie dobre. Bo przecież nie musi być zawsze najlepsze, prawda?” – pisała niedawno w poście na Instagramie.

Z kolei podczas jednego z odcinków swojego programu „W moim stylu” podjęła temat rozwodu z adwokatką Karoliną Szulc-Nagłowską. — Z tego, co jest mi wiadome, kobiety bardzo się starają pracować nad tym, żeby ratować relację, ale jeśli do tanga trzeba dwojga, to tutaj to tango nie wyjdzie, jeśli nie chce tego jedna strona — mówiła.

We wtorek 23 lipca natomiast Magda Mołek zamieściła w sieci wymowną relację z mądrym i dającym wiele do myślenia cytatem indyjskiego mnicha hinduistycznego, Gauranga Dasa. Tym samym dziennikarka podzieliła się ze swoimi obserwatorami refleksją na temat relacji międzyludzkich.

„Zostań z tymi, którzy chcą więcej DLA ciebie, a nie więcej OD ciebie” – napisała na Instagramie.

