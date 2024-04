Magda Mołek miała być w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Ujawniła, dlaczego zrezygnowała

Od kilku tygodni widzowie Polsatu w niedzielne wieczory są świadkami rywalizacji gwiazd o Kryształową Kulę. Owa edycja „Tańca z gwiazdami" przyciąga rekordową publiczność ze względu na świetny skład uczestników. Teraz okazuje się, że mogła go zasilić również znana dziennikarka. Magda Mołek ujawniła szczegóły.

Magda Mołek o „Tańcu z gwiazdami”

Po tym, jak Magda Mołek zniknęła z „Dzień Dobry TVN” postanowiła założyć kanał na YouTube „W moim stylu”, gdzie przeprowadza rozmowy z ciekawymi osobistościami. Jej ostatnim gościem była Anita Sokołowska, która jest obecnie uczestniczką najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”. Na wstępie rozmowy o show Polsatu prowadząca podzieliła się zaskakującym wyznaniem. Okazało się, że o mały włos wzięłaby udział w programie.

– Chcę o tym „Tańcu z gwiazdami” porozmawiać, bo chcę się przyznać, że mimo zaproszenia, nie wzięłam udziału w tej edycji. A tak bardzo chciałam... Ja już prawie się zgodziłam, ale gdzieś tam moje względy zdrowotne ostatecznie zaważyły na tym, że się tego nie podjęłam – wyznała Magda Mołek.

W kontynuacji rozmowy Anita Sokołowska opowiadała m.in. o foxtrocie, podczas którego wskoczyła na stół jurorski i oczarowała sędziów. Za taniec zdobyła maksymalną liczbę punktów, jednak niektórzy mieli co do niego pewne obiekcje. – Ludzie totalnie odczytali mój skok ze stołu jako metaforę czegoś nowego, czegoś świeżego, uwalniającego. To moje największe zwycięstwo, że mogłam przenieść w programie komercyjnym ten program dla siebie i dla widza ciut dalej. Ale to nie jest tak, że mogę sobie pozwolić na wszystko. Nie ukrywam, że miałam rozmowy na temat przyzwoitości tego skoku, ale zawalczyłam o siebie – mówiła.

Słowa Anity Sokołowskiej skłoniły Magdę Mołek do jeszcze jednego wyznania. – Wspomniałaś o tym wychodzeniu ze schematów. To jest jednak strasznie ciężka praca. Wiem coś o tym. To jest okupione rozczarowaniem, bólem, porażkami. Jakimś przekonaniem, że „po co było wchodzić na tę drogę?”. Takich momentów, kiedy miałam w sobie nie tylko odwagę, miałam w życiu raptem kilka razy. Teraz jestem w takim momencie. Już jestem w tym kroku i nie jest to foxtrot – powiedziała prowadząca program „W moim stylu”.

Warto dodać, że dziennikarka w przeszłości była już związana z „Tańcem z gwiazdami”. W 2005 roku prowadziła pierwszą edycję programu. Wówczas emitowała go stacja TVN, a u jej boku w roli gospodarza występował Hubert Urbański.

