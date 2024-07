Katarzyna Cichopek znika z „M jak miłość”? Ogłosiła koniec!

Od wielu miesięcy mówiło się o tym, że Katarzyna Cichopek ma dołączyć do Polsatu. Po tym, jak została zwolniona z funkcji gospodyni „Pytania na śniadanie”, Edward Miszczak dostrzegł szansę na ściągniecie jej do swojej stacji. Finalnie to mu się udało i aktorka już niebawem ma witać widzów porankami w „Halo, tu Polsat”. Poza tym została prowadzącą nowego programu randkowego. Co jednak z jej rolą w „M jak miłość”?

Katarzyna Cichopek znika z TVP?

To, że Katarzyna Cichopek przechodzi do Polsatu, nie jest już żadną tajemnicą. Już kilkanaście dni temu ogłoszono, że aktorka będzie gospodynią formatu „Moja mama i twój tata”, w którym dorosłe dzieci szukają miłości dla swoich rodziców singli. Wiadomo, że niezwykle cieszy się z nowego projektu. "Każdy dzień na planie programu «Moja Mama i Twój Tata» jest pełen niespodzianek i wyzwań, ale to właśnie te momenty sprawiają, że praca w telewizji jest tak ekscytująca" – pisała zadowolona w sieci.

To jednak nie wszystko, bowiem niebawem zostanie również oficjalnie ogłoszona, jako jedna z gospodyń nadchodzącej śniadaniówki Polsatu, pt. „Halo, tu Polsat”. Ma ją poprowadzić w duecie ze swoim partnerem, Maciejem Kurzajewskim, który kilka dni temu oficjalnie pożegnał się z posadą w Telewizji Polskiej.

Wiele osób zastanawia się jednak, co z posadą Katarzyny Cichopek w „M jak miłość”. Przypomnijmy bowiem, że aktorka od początku istnienia serialu TVP, czyli od 2000 roku, wciela się w nim w Kingę Zduńską. Kiedy dołączyła do obsady, miała zaledwie 18 lat. Kilka dni temu gwiazda postanowiła jednak uspokoić swoich fanów. Opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z Marcinem Mroczkiem i napisała: „Koniec zdjęć! Zaczynamy urlop”. Dodała jednak: „Na plan «M jak miłość» wrócimy w sierpniu. Życzymy Wam wspaniałych wakacji”.

