Agnieszka Woźniak-Starak oburzona głosowaniem w Sejmie. Uderzyła w PSL

Agnieszka Woźniak-Starak niejednokrotnie zabierała głos w ważnych społecznie sprawach. Gwiazda stacji TVN w sieci uderzała w różnych polityków i komentowała decyzje podejmowane przez Sejm. Teraz zrobiła to po raz kolejny. Oburzyło ją głosowanie w sprawie depenalizacji i dekryminalizacji aborcji.

Agnieszka Woźniak-Starak uderza w Sejm

W piątek 12 lipca Sejm nie uchwalił nowelizacji Kodeksu karnego zakładającej dekryminalizację pomocy w aborcji oraz przerywania ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Obecnie art. 152 k.k. mówi, że „kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”. Przewiduje też taką samą karę za pomoc kobiecie ciężarnej w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub za nakłanianie jej do aborcji.

Wiadomo, że politycy Lewicy, składając projekt, chcieli zmienić te przepisy, ponieważ stwierdzili, że skoro przerwanie własnej ciąży nie jest czynem karalnym, to również pomoc w aborcji nie powinna być karana. Z tego powodu projekt nowelizacji przewidywał uchylenie tych dwóch paragrafów.

Finalnie za uchwaleniem owej ustawy głosowało 215 posłów, przeciw było 218, a 2 wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału m.in. 7 posłów koalicji rządzącej. Kluczowe mogły być tutaj głosy PSL, gdzie „przeciw” opowiedziały się 24 osoby, a „za” jedynie 4 posłanki. Posłowie Roman Giertych i Waldemar Sługocki z Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu i — jak zapowiedział Donald Tusk — zostaną zawieszeni w klubie poselskim i pozbawieni funkcji wiceprzewodniczącego i wiceministra.

– To jest hańba — komentowała posłanka Marcelina Zawisza. Prezenterka TVN-u zdecydowała się na równie emocjonalną wypowiedź. Kilka godzin po głosowaniu opublikowała na Instagramie wpis, w którym nie szczędziła słów krytyki i uderzyła w posłów PSL-u.

„PSL, może po prostu zróbcie koalicję z PiS-em, bo dzięki wam i tak wrócą do władzy szybciej, niż przypuszczamy. A kolejne wybory i tak przebębnicie” – napisała.

Warto dodać, że Lewica zapowiedziała już, iż na kolejnym posiedzeniu Sejmu ponownie złoży projekt nowelizacji Kodeksu karnego w tej sprawie. – Będziemy go składać do skutku – zadeklarowała przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

Czytaj też:

Agnieszka Woźniak-Starak zaapelowała do Rafała Trzaskowskiego. „Czy wszystko trzeba monetyzować?”Czytaj też:

Agnieszka Woźniak-Starak planuje telewizyjną emeryturę. „Ustąpię miejsca”