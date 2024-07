Gwiazda „Lśnienia” nie żyje. Shelley Duvall miała 75 lat

Informację o śmierci Shelley Duvall podał jej życiowy partner Dan Gilroy w rozmowie z „The Hollywood Reporter”. – Moja ukochana, słodka, cudowna partnerka i przyjaciółka nas opuściła. Zbyt wiele ostatnio cierpiała, teraz jest wolna – wyznał. Ujawnił, że aktorka zmarła we śnie w swoim domu w Teksasie kilka dni po swoich 75. urodzinach. Przyczyną były komplikacje związane z cukrzycą.

Kariera i śmierć Shelley Duvall

Shelley Alexis Duvall urodziła się 7 lipca 1949 roku w Houston w stanie Teksas i wychowywała się z trzema braćmi. Wiadomo, że sprzedawała kosmetyki, a studiowała żywienie i dietetykę. Jej życie odmieniło się, gdy poznała Roberta Altmana, który zaproponował jej rolę w swoim komediodramacie pt. „Brewster McCloud” z 1970 roku. Potem zagrała w jego kolejnych filmach: „McCabe i pani Miller” (1971), „Złodzieje tacy jak my” (1974), „Nashville” (1975) oraz „Buffalo Bill i Indianie” (1976). Znalazła się także w obsadzie komedii romantycznej Woody’ego Allena pt. „Annie Hall” z 1977 roku.

Pierwsze prestiżowe nagrody zdobyła za rolę Mildred „Millie” Lammoreaux w dramacie „Trzy kobiety” z 1977 roku. Otrzymała wówczas statuetkę Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) oraz wyróżnienie na Festiwalu Filmowym w Cannes, a także nominację do nagrody BAFTA. Największą popularność przyniosła jej jednak rola w „Lśnieniu” Stanleya Kubricka, opartym na powieści Stephena Kinga. Choć za kreację Wendy Torrance, żony popadającego w obłęd trzeźwiejącego alkoholika i początkującego pisarza (Jack Nicholson) została nominowana do Złotej Maliny jako najgorsza aktorka roku, to film okazał się dużym sukcesem komercyjnym.

