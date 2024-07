Metallica znów to zrobiła. Zespół zagrał kolejny polski klasyk!

Amerykański zespół heavymetalowy został założony w 1981 roku w Los Angeles przez perkusistę Larsa Ulricha i gitarzystę Jamesa Hetfielda. Wkrótce do zespołu dołączyli gitarzysta Kirk Hammett i basista Cliff Burton, który został później zastąpiony przez Jasona Newsteda, a obecnie przez Roberta Trujillo. Metallica odegrała kluczową rolę w rozwoju thrash metalu, łącząc szybkie tempa i agresywne brzmienie z wyrafinowanymi kompozycjami i złożonymi tekstami.

Pierwsze cztery albumy zespołu, „Kill 'Em All” (1983), „Ride the Lightning” (1984), „Master of Puppets” (1986) i „...And Justice for All” (1988), ugruntowały ich pozycję jako jednego z najważniejszych zespołów w historii metalu. W 1991 roku Metallica wydała album „Metallica”, znany również jako „The Black Album”. Ten album przyniósł zespołowi komercyjny sukces, osiągając szczyty list przebojów i zawierając hity takie jak „Enter Sandman”, „The Unforgiven” i „Nothing Else Matters”. Pomimo zarzutów o złagodzenie brzmienia, album ten zwiększył ich popularność na całym świecie – także w Polsce.

Metallica zagrała w Warszawie „Kocham cię, kochanie moje”

Metallica zagrała w ubiegłym tygodniu w Warszawie dwa koncerty – jeden w piątek, drugi w niedzielę. Tym samym grupa w naszym kraju wystąpiła już 14 razy – po raz pierwszy w lutym 1987 roku w katowickim Spodku. Od kilku lat grupa zaskakuje na swoich koncertach, grając jeden z rodzimych utworów kraju, w jakim występują. W Polsce w 2018 roku w Krakowie Metallica zagrała „Wehikuł czasu” Dżemu, a rok później na PGE Narodowym „Sen o Warszawie” Czesława Niemena.

Tym razem, w niedzielę 7 lipca, widownia stadionu w stolicy mogła posłuchać „Kocham cię, kochanie moje” grupy Maanam, wykonane przez basistę zespołu Roberta Trujillo. Całe wystąpienie zostało nagrane przez widownie. Zobaczcie sami:

