Tomasz Kammel zdecydowanie o ojcostwie. „Nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem”

Tomasz Kammel od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce, i nawet teraz – gdy został bez pracy w telewizji – cieszy się dużym uznaniem i popularnością. Zainteresowaniem fanów cieszy się jednak nie tylko jego praca zawodowa, ale także życie prywatne, którym prezenter raczej nie epatuje w mediach. Tym razem zrobił wyjątek i otworzył się w temacie posiadania dzieci.

Tomasz Kammel o posiadaniu dzieci

Trzeba przyznać, że Tomasz Kammel należy do tych osób w polskim show-biznesie, które nie opierają kariery na prywatnych skandalach, a swoim talencie i umiejętnościach. Mimo tego, swego czasu bardzo głośno było o jego związku z Katarzyną Niezgodą, z którą był 10 lat. Choć dużo mówiło się o ich ślubnych planach, podjęli decyzję o rozstaniu. Od tamtej pory dziennikarz pytany o nowe relacje zazwyczaj unika odpowiedzi lub twardo stawia granicę swojej prywatności. Teraz udzielił jednak wywiadu serwisowi „Show News”, w którym pojawił się temat ojcostwa.

Otóż 52-letni prezenter podkreślił, że nie czuje się obrażony, kiedy ktoś wytyka mu, że „jeszcze nie ma dzieci”. Dodał bowiem, że późne ojcostwo staje się coraz bardziej popularne. – Znam wielu ojców, którzy mówią do mnie: „Tomek, ty to jeszcze przemyśl”. (...) Mój tato miał mojego brata, gdy miał 50 lat – zaczął, a następnie uzupełnił, że choć bardzo lubi dzieci, to nie aspiruje do roli ojca.

– Nie, ja nie mam planów dotyczących ojcostwa. Otwarcie o tym mówię, bo nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem – wyznał Tomasz Kammel.

– Uwielbiam dzieci, uwielbiam pracować z dziećmi, uczę je czasem, natomiast jako ojciec raczej się nie zrealizuję. Jeśli chodzi o mój wkład w rozwój społeczeństwa, to jest kilka innych płaszczyzn, na których mogę się wykazać – podsumował dziennikarz.

Czytaj też:

Szefowa „Pytania na śniadanie” ostro o byłych prowadzących. „To nie są dziennikarze”Czytaj też:

Karolina Korwin-Piotrowska ostro o Tomaszu Kammelu. „Jest człowiekiem bez właściwości”