Ida Nowakowska o parach żyjących bez ślubu. „To jest zawsze złe dla kobiety”

Ida Nowakowska przez kilka lat była jedną z największych gwiazd TVP w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tancerka i prowadząca „Pytania na śniadanie” nigdy nie ukrywała faktu, że religia, wiara i tradycyjne wartości są dla niej bardzo ważne. Teraz z kolei odniosła się do tzw. „życia na kocią łapę”.

Ida Nowakowska o życiu bez ślubu

Chociaż Ida Nowakowska kilka miesięcy temu świętowała swoje 33. urodziny, to już wiele lat temu zdecydowała się na założenie rodziny. Wiadomo, że w 2015 roku poślubiła Jacka Herndona, którego poznała jeszcze na studiach w USA. W 2021 roku para oficjalnie poinformowała, że spodziewa się dziecka, a niedługo później na świat przyszedł ich syn — Maksymilian Marek. Od tamtej pory prezenterka podkreśla w wywiadach, że to rodzina jest dla niej najważniejsza. Nigdy nie kryła się również z tym, że jest praktykującą katoliczką.

Teraz z kolei porozmawiała z reporterką „Jastrząb Post” i w czasie wywiadu weszła na temat formalizowania związku. Najpierw przyznała, że rozumie, iż nie wszyscy mają potrzebę zawarcia małżeństwa. Wówczas przywołała sytuację swoich znajomych, którzy żyją bez sakramentu. – Oni nie są wierzący, więc to też nie było im potrzebne w takim sensie duchowym. Myślę, że jednak to wszystko zależy od sytuacji, od osób. Nie można nikogo do czegoś zmusić, więc to musi być wspólna decyzja — mówiła.

Następnie Ida Nowakowska stwierdziła, że według niej małżeństwo jest bardzo potrzebne – szczególnie kobiecie. I nie należy z tym zbyt długo zwlekać, ponieważ mężczyzna może odejść. Dodała też, że sama nie mogłaby żyć z kimś bez ślubu kościelnego.

— My nigdy o tym nie rozmawialiśmy. O ślubie również, do momentu, kiedy Jack mi się oświadczył. Ale Jack mi mówił, że pamięta, jak powiedziałam którejś koleżance, że nie powinno się być z chłopakiem w parze dłużej niż rok. I potem, jak już jesteś narzeczeństwem, to też nie dłużej niż rok. Bo to też jest zawsze złe dla kobiety. Mężczyzna może odejść w każdej chwili, może mieć dziecko w każdej chwili, może założyć nową rodzinę... Niestety odpowiedzialność mężczyzn jest teraz zupełnie inaczej odbierana — podsumowała.

