Konflikt Idy Nowakowskiej i szefowej „Pytania na śniadanie” przybiera na sile. TVP wydało oświadczenie

Po tym, gdy w styczniu tego roku wszyscy prowadzący „Pytania na śniadanie” zostali zwolnieni, a następnie wymienieni na całkiem nowych gospodarzy, wiadomo było, że wiele osób ma żal do nowej szefowej śniadaniówki. Mimo tego, pozbawione pracy gwiazdy raczej nie zalewały sieci postami, w których uderzałyby bezpośrednio w Kingę Dobrzyńską, prowadząc do konfliktu. Teraz jednak sprawa wygląda nieco inaczej.

Spięcie Idy Nowakowskiej i Kingi Dobrzyńskiej

Kilka dni temu media obiegła informacja o niezwykle emocjonalnym wpisie, które zamieściła szefowa „Pytania na śniadanie” na Facebooku. Odpowiadając na komentarz krytykujący zmiany w TVP, Kinga Dobrzyńska napisała bowiem: „Nie oglądajcie! Widocznie poziom dzisiejszego «Pytania na śniadanie» jest za trudny! (...) Nie ma durnych tancerek i nadętych chłopczyków, przekonanych, że istnieje cud narodzin i trzeba udawać, kim się nie jest”. Łatwo można było zgadnąć, że miała na myśli tancerkę Idę Nowakowską, a także Tomasza Kammela, który podczas jednego z koncertów TVP wspomniał o „cudzie życia”, mówiąc o ciąży Joanny Kurskiej.

Do tej sytuacji odniosła się następnie w rozmowie z „Pudelkiem” Ida Nowakowska. Nie ukrywała, że jest zaskoczona, a także zasmucona, ponieważ wcześniej Kinga Dobrzyńska udawała jej koleżankę. – Nie mam zwyczaju wypowiadać się na temat innych, ale trudno pozostawić powtarzające się obelgi bez komentarza, bo wielokrotnie powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Kinga do ostatniej chwili, zanim została szefową „Pytania na Śniadanie” udawała moją dobrą koleżankę, chwaliła i podkreślała mój dorobek i profesjonalizm, proponując udział we wspólnych projektach, dlatego jej obraźliwe słowa na mój temat są dla mnie teraz zaskoczeniem — wyznała.

– Próba niszczenia przez Kingę wizerunku koleżanki z pracy nie świadczy dobrze o jej profesjonalizmie i uczciwości dziennikarskiej. Bardzo się na niej zawiodłam, ale też wiem, że często emocje biorą górę, i mimo wszystko wierzę, że kiedyś zdobędzie się na odwagę, żeby zadzwonić do mnie z przeprosinami — dodała zdecydowanie Ida Nowakowska.

To jednak nie koniec. Do całej sytuacji postanowiła się odnieść już Telewizja Polska. „Otrzymujemy od widzów wiele opinii – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Na każdą jesteśmy otwarci. (...) Kinga Dobrzyńska zbyt emocjonalnie zareagowała na krytykę pojawiającą się w mediach społecznościowych, za co przepraszamy” – przytoczył komunikat Działu Komunikacji Korporacyjnej TVP „Pudelek”. Choć redaktorzy serwisu zapytali, czy szefowa śniadaniówki odpowie w jakiś sposób za swoje słowa, to nie uzyskali żadnej konkretnej odpowiedzi.

Czytaj też:

Ida Nowakowska zostanie zastąpiona podczas widowiska w TVP. Nie uwierzycie, przez kogo!Czytaj też:

Ida Nowakowska odpowiada na krytykę Moniki Richardson. „Jest mi bardzo przykro”Czytaj też:

Szefowa „Pytania na Śniadanie” dodała serię obraźliwych wpisów. Po jakimś czasie zniknęły z sieci