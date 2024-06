Donald Sutherland nie żyje. „Jeden z najważniejszych aktorów w historii kina”

Media obiegła właśnie niezwykle smutna wiadomość. W czwartkowy wieczór 20 czerwca Kiefer Sutherland poinformował w serwisie X (dawnym Twitterze), że jego ojciec nie żyje. „Z ciężkim sercem zawiadamiam, że zmarł mój ojciec Donald Sutherland. Osobiście uważam, że jest to jeden z najważniejszych aktorów w historii kina. Nigdy nie bał się roli, dobrej, złej czy brzydkiej. Kochał to, co robił i robił to, co kochał. Nie można chcieć niczego więcej. To było dobrze przeżyte życie” – napisał.

Kariera i śmierć Donalda Sutherlanda

Donald Sutherland urodził się 17 lipca 1935 w kanadyjskim Saint John. Jego ojciec pracował w sprzedaży i prowadził lokalną spółkę gazową, elektryczną i autobusową. Wiadomo, że przyszły aktor już w dzieciństwie miał spore problemy zdrowotne – cierpiał na gorączkę reumatyczną, zapalenie wątroby i chorobę Heinego-Medina. To nie zniszczyło jednak jego marzeń.

Gdy miał 22 lata, wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie studiował w London Academy of Music and Dramatic Art. Na małym ekranie zadebiutował w latach 60., szybko zdobywając rozpoznawalność. Zagrał m.in. w takich filmach, jak „Parszywa dwunastka” (1967), „Złoto dla zuchwałych” (1970), „MASH” (1970), „Klute” (1971), „Igła” (1981), „Duma i uprzedzenie” (2005), „Ad Astra” (2019), „Igrzyska Śmierci” 1 i 2 (2014 i 2015) czy „Telefon pana Harrigana” (2022).

Wiadomo, że w trakcie swojej kariery wystąpił w około 170 filmach. Choć jego postaci zapadały w pamięci, a talent Donalda Sutherlanda był doceniany przez krytyków, to jednak nigdy nie otrzymał nominacji do Oscara. Finalnie w 2017 roku wyróżniono go honorowym Oscarem za całokształt twórczości.

Amerykańskie media potwierdziły, że aktor od kilku lat chorował. Zmarł w czwartek 20 czerwca w wieku 88 lat. W żałobie pozostawił syna Kiefera i jego siostrę bliźniaczkę Rachel (ze związku z Shirley Douglas, z którą był żonaty w latach 1966–1970), a także trzech synów z małżeństwa z Francine Racette – Roega, Rossifa i Angusa. Jak podało BBC, śmierć aktora nastąpiła na kilka miesięcy przed planowaną publikacją jego wspomnień pt. „Made Up, But Still True”. Książka ta ma opisywać jego osobistą podróż jako aktora.

