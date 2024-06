Kulisy śmierci Barbary Sienkiewicz. „Dzieci były w domu ze zwłokami matki”

W piątek 7 czerwca media obiegła informacja, że w nocy zmarła Barbara Sienkiewicz – aktorka, o której zrobiło się niezwykle głośno, gdy w 2015 roku w wieku niespełna 60 lat została mamą. Jej dzieci – bliźnięta o imionach Ania i Piotr – niedawno przystąpiły do pierwszej komunii. Choć w wyjątkowy dzień zdołała im jeszcze towarzyszyć, teraz dzieci znalazły się w trudnej sytuacji.

Kulisy śmierci Barbary Sienkiewicz. Co z dziećmi?

Barbara Sienkiewicz, uznawana za najstarszą matkę w Polsce (gdyż urodziła dzieci, mając 60 lat), zmarła w nocy z 6 na 7 czerwca w Warszawie. Między godziną 3:00 a 4:00 w nocy pod jej blok przyjechały dwie karetki i policja. – Wieczorem Barbara gorzej się poczuła. Przestraszyła się i zadzwoniła do znajomego, który przyjechał w nocy do jej domu. Tam zastał makabryczną sytuację. Aktorka nie żyła, a w domu obecne były jej dzieci – zdradził informator „Super Expressu”, dodając, że choć podjęto próby odnalezienia bliskich czy krewnych, którzy mogliby zająć się bliźniętami, to proces ten zakończył się porażką.

– Nie udało się namierzyć żadnej rodziny, nikt nie kwapił się by zająć się dziećmi, które były w domu ze zwłokami matki... Ostatecznie policja zabrała dzieciaki i dalej zdecyduje o ich losie. Ciało pani Barbary natomiast czeka na autopsję – dodał rozmówca tabloidu.

Policjanci po godzinie 8 rano zawieźli dzieci do placówki opiekuńczej, a mianowicie do jednego z domów dziecka w Warszawie. Jeżeli w najbliższym czasie nie znajdzie się jakakolwiek rodzina Ani i Piotra, to do sądu skierowany zostanie wniosek o ustawienie pieczy zastępczej. Wiadomo jednak, że Barbara Sienkiewicz przygotowała się wcześniej na taką sytuację.

Otóż aktorka już jakiś czas temu podjęła decyzję o powierzeniu opieki nad pociechami innej osobie. Komu? Otóż mamie bliźniąt, którą poznała dzięki pośrednictwu marszałkini Barbary Nowickiej. Wiadomo, że Barbara Sienkiewicz podpisała z kobietą akt notarialny, z którego wynika, kto zostanie prawnym opiekunem Ani i Piotrusia w razie śmierci artystki. W jednym z wywiadów kobieta zdradziła również, że ma spisany testament – można więc przypuszczać, że dzieci zostały zabezpieczone pod względem finansowym.

